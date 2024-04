Un Posto al Sole Anticipazioni 30 aprile 2024: Damiano sotto accusa!

Anticipazioni TV

La puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 il 30 aprile 2024, sarà al cardiopalma per Damiano e la sua famiglia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Renda dovrà proteggersi da una pesante accusa contro di lui e dovrà dimostrare di essere innocente. La contromossa del boss Torrente darà i suoi frutti e le cose si metteranno molto male per il poliziotto. Intanto un nuovo imprevisto metterà Roberto e Marina in grande difficoltà, sconvolgendo ancora una volta i loro piani mentre Guido sarà felice di rivedere Claudia, tornata a Napoli dopo tanti anni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano sotto accusa

Damiano è pronto a stanare il boss Torrente e per questo ha chiesto a Eduardo di dargli una mano. Il camorrista ha però capito il gioco del poliziotto e non ha permesso che agisse completamente indisturbato. Il criminale ha fatto in modo che il Renda pagasse per la sua intromissione in faccende che non lo riguardano e ha trovato un modo, molto efficace, per rallentarlo. Damiano vedrà piombare su di sé una pesante accusa, che lo costringerà a doversi difendere ma soprattutto a dover dimostrare la sua innocenza. La sua famiglia sarà molto in ansia per lui.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ancora guai per Roberto e Marina

Marina ha chiesto aiuto a Raffaele per fermare Ida e attende con ansia la risposta del suo parente acquisito. La Giordano dovrà affrontare però un nuovo imprevisto, che finirà per mettere in grande tensione sia lei che suo marito. Roberto perderà la pazienza e penserà di agire al più presto per impedire che altri problemi si frappongano alla serenità della sua famiglia, più volte guastata da Ida e dalle sue richieste diventate ora troppo insistenti.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido felice per il ritorno di Claudia

Claudia Costa tornerà a Napoli dopo tanti anni dalla sua partenza. Il ritorno della donna farà molto felice Guido, che l’accoglierà a braccia aperte e che sarà davvero contento di sapere come stia e di conoscere tutte le novità della sua vita. Vi anticipiamo che Mariella non sarà altrettanto gioiosa. Visto l’atteggiamento freddo che il marito continua ad avere con lei, l’Altieri proverà una cocente gelosia nei confronti di un personaggio che sembra proprio essere molto affezionato al suo consorte e viceversa.

