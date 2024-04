Un Posto al Sole Anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024: Damiano nei guai

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 29 aprile al 3 maggio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 29 aprile 2024

Nunzio è sempre più preoccupato per le condizioni di salute di Diana, che lotta ancora tra la vita e la morte, e contrariato per l’inerzia di Schipa nelle indagini che sta conducendo sull’incidente di Della Valle. Intanto a casa Ferri, scoppia una lite tra Roberto e Ida che rischia di rompere l'equilibrio su cui si regge l’accordo con Tommaso. Pur di non far precipitare la situazione, Marina chiede aiuto a Raffaele.

Puntata in onda Martedì 30 aprile 2024

Damiano viene gravemente accusato ed è costretto a dimostrare la propria innocenza. I piani di Roberto e Marina rischiano di essere mandati all'aria da un nuovo imprevisto. Guido riceve una inaspettata sorpresa, che segnerà il ritorno di uno storico personaggio della soap. Chi sarà?

Puntata in onda Mercoledì 1 maggio 2024

Salta la messa in onda di Un posto al Sole

Puntata in onda Giovedì 2 maggio 2024

Guido ritrova la sua vecchia e cara amica Claudia facendo ingelosire Mariella. Marina decide di seguire i piani e partire per un viaggio organizzato. Roberto, invece, non sembra intenzionato a tener fede alle promesse che le ha fatto. Se Giulia prova a tranquillizzare Rosa, Ornella fa lo stesso con Viola. Damiano è ancora nei guai.

Doppia puntata in onda Venerdì 3 maggio 2024

La situazione di Damiano è sempre più critica. Nunzio è sempre più convinto che dietro le accuse al poliziotto si nasconda forse una talpa del boss. Rosa spiazza tutti con una decisione inaspettata. Sale la tensione tra Guido e Mariella, soprattutto dopo l’arrivo dell'amica di lui. Niko rientra dal viaggio con Valeria e ritrova Jimmy in compagnia di Manuela. Grato per l'aiuto ricevuto da Manuela, Niko le chiede un parere su un nuovo progetto che ha in mente. Silvia e Michele sono sempre più vicini, ma il loro rapporto mette in crisi il povero Giancarlo. Cosa deciderà di fare?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.