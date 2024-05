Un Posto al Sole Anticipazioni 2 maggio 2024: Mariella tormentata dalla gelosia. Guido la lascerà per Claudia?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Mariella non riuscirà a sopportare che Guido stia vicino a Claudia e proverà una forte gelosia per lei. Intanto Rosa e Viola saranno in pensiero per Damiano.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap che andrà in onda giovedì 2 maggio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Mariella non riuscirà a trattenere la sua gelosia nei confronti di Guido e Claudia. Il Del Bue sarà talmente tanto contento di rivedere la sua vecchia amica, da scuotere la moglie e da farle temere di essere in pericolo, nonostante Cerri cerchi di rassicurarla e la spinga a non fare mosse azzardate, che possano farle fare una brutta figura. Intanto Roberto non sembrerà per nulla interessato a mantenere le promesse fatte alla moglie mentre Giulia e Ornella dovranno tranquillizzare Rosa e Viola, piuttosto preoccupate per Damiano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella gelosa di Guido e Claudia

Claudia è tornata a Napoli dopo anni di assenza. Guido è stato molto contento di poterla riabbracciare e cercherà di passare sempre più tempo con lei. Mariella ne sarà molto gelosa e avrà persino paura che, data la situazione, il marito possa abbandonarla. L’Altieri non riuscirà a mascherare il suo fastidio nonostante Cerri tenti di spronarla a non fare passi azzardati e a non mettersi nei guai da sola. Riuscirà la vigilessa a non combinarne una delle sue anche se Guido sembrerà sempre più attratto dal fascino della Costa?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto non manterrà le promesse fatte a Marina

Marina ha chiesto aiuto a Raffaele ed è riuscita a calmare, almeno apparentemente, il marito. La Giordano si preparerà a partire per il viaggio programmato e penserà di aver risolto i problemi. Peccato però che Roberto non si sia lasciato convincere a seppellire l’ascia di guerra. Ferri potrebbe agire da un momento all’altro, non tenendo fede alle promesse fatte alla moglie e prendendo di mira Ida, che sta diventando – soprattutto per lui – un ostacolo da evitare e forse persino da eliminare.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola e Rosa in ansia per Damiano

Damiano è sotto accusa. Il boss Torrente è riuscito a mettere il Renda in difficoltà e lo ha costretto a combattere per dimostrare la sua innocenza. Il poliziotto dovrà fare ricorso a tutte le sue capacità per non finire in un turbinio di grandi difficoltà, da cui potrebbe essere molto difficile uscire. La situazione in cui è caduto ha messo tutti i suoi cari in allarme. Ornella dovrà rassicurare Viola mentre Giulia penserà a Rosa, che si sentirà in colpa per aver messo il suo ex in questa posizione scomoda per proteggere una sua decisione, che si sta rivelando più pericolosa di quanto potesse immaginare.

