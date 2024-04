Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Un Posto al Sole. La Soap non andrà in onda il 1° maggio 2024.

Salta l’appuntamento con Un Posto al Sole. Il 1° maggio 2024 la Soap non andrà in onda e si prenderà una piccola pausa. Le vicende di Palazzo Palladini saranno sostituite dal Concerto del Primo Maggio 2024 che andrà in onda su Rai3 dalle ore 20.00. Ma scopriamo insieme quando verrà recuperato l’episodio e cosa succederà.

Un Posto al Sole: salta l’appuntamento con la Soap il 1° maggio 2024

Un Posto al Sole si prende una piccola pausa. La Soap di Rai3 non andrà in onda mercoledì 1° maggio 2024 e al suo posto verrà trasmessa la diretta del Concerto del Primo Maggio, che quest’anno – in via eccezionale – si terrà al Circo Massimo. A presentare il consueto evento con la musica, nel giorno della Festa dei Lavoratori, saranno Noemi ed Ermal Meta. Sarà una serata all’insegna del divertimento, con tanti artisti che saliranno su palco. Tra questi: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D'Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale. La prima parte dell’evento sarà presentata invece da Big Mama, reduce dalla sua partecipazione allo scorso Sanremo 2024.

Un Posto al Sole: ecco quando tornerà la Soap di Rai3

Un Posto al Sole si prenderà una brevissima pausa e tornerà a farci compagnia il 2 maggio 2024. Venerdì 3 maggio 2024 verrà recuperato l’episodio perduto o meglio non andato in onda il 1° maggio 2024, per lasciar posto – come detto – al Concerto del Primo Maggio 2024. Upas chiuderà la settimana in bellezza con una doppia puntata, non lasciandoci con il fiato sospeso e concludendo le vicende che si sono aperte in questa prima settimana di maggio. Seguiremo quindi ancora la vicenda giudiziaria in cui è finito Damiano e capiremo se il Renda riuscirà, già in queste puntate, a dimostrare la sua innocenza. Vedremo anche Mariella molto gelosa di Claudia e Guido ma anche decisa a non farsi scalzare dalla nuova arrivata. Scopriamo insieme nel dettaglio le anticipazioni delle puntate di giovedì e venerdì.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà il 2 e il 3 maggio nella Soap di Rai3

Guido sarà molto felice di riabbracciare Claudia, tornata a Napoli dopo tanto tempo. Mariella sarà molto arrabbiata e proverà una forte gelosia, aumentando la tensione con il marito nonostante i consigli di Cerri, che la spingerà a essere prudente e a non lasciarsi andare a scenate che potrebbero farle fare una brutta figura.

Marina sarà pronta a partire per il viaggio programmato e sarà convinta che Roberto manterrà le sue promesse. Niko tornerà dal suo viaggio con Valeria e scoprirà che Manuela, in sua assenza, si è occupata di Jimmy. Il Poggi ringrazierà la ragazza e lei ne approfitterà per chiedergli un consulto legale per un progetto che le è venuto in mente.

Damiano sarà sempre più in difficoltà e dovrà ancora combattere per dimostrare la sua innocenza. Questa particolare situazione metterà in allarme tutti i suoi cari. Ornella dovrà infondere coraggio a Viola mentre Giulia si occuperà di dare una mano a Rosa, che prenderà una decisione sofferta e che la costringerà a vivere un momento di profondo sconforto. Tra Silvia e Michele continuerà a esserci una forte attrazione e Giancarlo, che soffrirà dello strano comportamento della sua compagna, si lancerà in un gesto inaspettato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.