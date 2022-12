Un Posto al Sole Anticipazioni 29 dicembre 2022: Viola sconvolta. La situazione è molto grave!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola e Damiano scopriranno che dietro i malesseri di Rosa e Manuel si cela una verità inquietante.

Viola farà una scoperta piuttosto sconcertante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata che vedremo in onda il 29 dicembre 2022, su Rai3 alle ore 20.50, Viola e Damiano indagheranno sui malesseri che stanno tormentando – ormai da tempo – Rosa e Manuel. I due, grazie al supporto reciproco, capiranno che quanto sta succedendo ha radici molto profonde. La situazione apparirà molto preoccupante e si scoprirà che non sono solo il piccolo Renda a sua madre a stare male. Intanto Nunzio cercherà di tenere a bada Alice e di non far capire a Chiara cosa è successo con la Pergolesi. Per il ragazzo sarà un percorso a ostacoli. Mariella invece tenterà di mettere in pratica i consigli di Guido, per liberarsi dell'invadenza dei fratelli Cerruti.

Viola e Damiano scoprono una verità inquietante: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 29 dicembre 2022

Viola ha passato la sua consueta mattinata di lezioni con Manuel. Ma proprio durante le ore passate con il bambino, è successo l'impensabile. Il bambino si è sentito male. La Bruni è andata nel panico e ha dovuto assistere sia il piccolo che sua madre. Anche Rosa ha avuto un malore e la cosa è sembrata immediatamente sospetta. Viola e Damiano, grazie all'aiuto reciproco, capiranno che dietro ai malesseri fisici di madre e figlio, si cela una verità inquietante. La loro salute – e quella di altre persone – sembrerà essere stata compromessa dal lavoro nella fabbrica di giocattoli in cui lavora Rosa. Una realtà che dipingerà un quadro molto allarmante e che scatenerà una vera e propria caccia al colpevole.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio in bilico tra Chiara e Alice

Nunzio ha allontanato Alice ma la Pergolesi è un osso duro e non intende mollare la presa. Il Cammarota si troverà a doversi destreggiare tra lei e Chiara, spaventato che la Petrone possa scoprire cosa ha combinato in sua assenza. Nella puntata del 29 dicembre 2022, la situazione apparirà molto complicata e il giovane chef dovrà fare di tutto per non rovinare tutto. E Alice non sembrerà volergli dare una mano a nascondere il loro segreto anzi... avrà in mente qualcosa che metterà Nunzio ancora più in crisi. La ragazza organizzerà una festa per Capodanno a cui inviterà sia lo chef che Chiara e la giovane ne sarà persino entusiasta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella alla riscossa

Mariella vorrebbe tanto passare un Natale sereno ma Bice e Sasà sembrano proprio non volerla aiutare. Nella puntata del 29 dicembre 2022, vedremo che l'Altieri continuerà a mettere in pratica i consigli di Guido, desiderosa di liberarsi dei fratelli Cerri e a non essere più coinvolta nei problemi amorosi di Salvatore. Ma come riuscire a centrare l'obiettivo senza ferire i sentimenti del suo più grande amico? Non sarà semplice.

