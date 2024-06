Un Posto al Sole Anticipazioni 28 giugno 2024: Giulia e Ornella spaventate a morte...

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, la tensione in ospedale è alle stelle, a causa del malore che colpisce Iolanda, la caposala del San Filippo. Intanto, Giulia continua a preoccuparsi per Luca, così come la paura di Ornella si fa sempre più seria. Alberto, invece, vive un momento di sconforto, mentre per Serena e le gemelle arriva il momento di fare il cambio di stagione; un imprevisto improvviso, però, sconvolgerà i loro piani...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella alle prese con un'emergenza...

Rossella sta provando a seguire alla lettera le indicazione di Ornella. Quest'ultima è in allarme da quando è venuta a sapere che Luca ha un serio problema di salute: ha l'Alzheimer. La Bruni senior è timorosa poiché pensa che il primario possa rappresentare un problema sia per se stesso che per i suoi pazienti; così, ha chiesto alla ragazza di non perderlo mai di vista. La Graziani junior sta facendo del suo meglio per non deludere il medico, quando all'improvviso c'è un'emergenza in ospedale. Ma di che cosa si tratterà stavolta?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia e Ornella in ansia...

In ospedale ci sono nuovi momenti di tensione: Iolanda, la caposala del San Filippo, ha avuto un malore. Intanto, Giulia è tesa come la corda di un violino. La rossa non può fare a meno di preoccuparsi per le condizioni di salute dell'amato De Santis. Parallelamente, quest'ultimo continua ad impensierire anche Ornella: la sua paura si sta facendo sempre più seria. Che sia sul punto di prendere in mano la situazione per trovare una soluzione?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto preda dello sconforto...

Alberto è un'anima in pena. L'avvocato sente di aver perduto per sempre la sua famiglia, Clara ed il piccolo Federico, i quali stanno ricominciando altrove, e per giunta con una persona poco raccomandabile al fianco: Eduardo. Il Palladini, tra l'altro, non sa che la Curcio e Federico se la sono vista brutta, dato che erano finiti nel mirino del terribile boss della camorra, Angelo Torrente. Intanto, Serena, Micaela e Manuela sono pronte a fare il cambio di stagione, ma uno spiacevole imprevisto potrebbe sconvolgere tutti i loro piani...

