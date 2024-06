Un Posto al Sole Anticipazioni 27 giugno 2024: Damiano riuscirà a salvare Eduardo, Clara e Federico?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 il 27 giugno 2024, Damiano sta provando a sventare una ritorsione. Roberto e Marina, invece, si riavvicinano, mentre Lara resta di stucco. Nel frattempo, Rossella tiene d'occhio Luca. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 27 giugno 2024, alle ore 20.50, è il giorno della partenza di Eduardo, Clara ed il piccolo Federico. Intanto, Damiano sta provando a sventare la ritorsione organizzata da Angelo Torrente contro di loro. Alberto, invece, è all’oscuro di tutto. Nel frattempo, Roberto e Marina riescono a trovare un punto d'incontro, così si riavvicinano, mentre Lara riceve una proposta inaspettata da suor Maura. Per finire, Rossella continua a tenere sotto controllo Luca, ma viene coinvolta in un’emergenza improvvisa...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano deve salvare Eduardo, Clara e Federico!

Il giorno della partenza di Clara, il piccolo Federico ed Eduardo è finalmente arrivato. Tuttavia, Damiano sa bene di dover intervenire prima che sia troppo tardi: i tre sono finiti nel mirino del temibile Angelo Torrente. Per sventare una ritorsione ai danni della famigliola felice organizzata dal boss, il poliziotto dovrà fare del suo meglio. Il Renda ne sarà in grado? Intanto, Alberto, ignaro di ciò che sta succedendo alla Curcio e a Federico, ma comunque spaventato al pensiero che stiano con un malavitoso pentito, è piuttosto sconfortato...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara resta a bocca aperta...

Roberto ha fatto un passo indietro quando si è reso conto di essere stato tanto duro e poco presente con Marina di recente. Infatti, l'uomo, concentrato com'era sulla sua battaglia personale per non farsi togliere il piccolo Tommaso, non ha dato molte attenzioni alla moglie, anzi: spesso l'ha trattata in malo modo. Pentito, è tornato sui suoi passi, ed ora si è finalmente riavvicinato alla Giordano. Nel mentre, Lara, che ha appena confidato anche i suoi segreti più scabrosi a suor Maura, sta per ricevere proprio da quest'ultima una proposta che la lascerà a bocca aperta...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella alle prese con un'emergenza!

Rossella sta cercando di seguire alla lettera le indicazione di Ornella. Quest'ultima è in allarme da quando è venuta a sapere che Luca ha un serio problema di salute: ha l'Alzheimer. La Bruni senior è timorosa poiché pensa che il primario possa rappresentare un problema sia per se stesso che per i suoi pazienti; così, ha chiesto alla ragazza di non perderlo mai di vista. La Graziani junior sta provando a rispettare la volontà del medico, quando all'improvviso c'è un'emergenza in ospedale. Ma di che cosa si tratterà stavolta?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.