Un Posto al Sole Anticipazioni dal 24 al 28 giugno 2024: Torrente inizia la sua vendetta, Clara ed Eduardo in pericolo

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 24 al 28 giugno 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 24 giugno 2024

Ferri decide di rispondere all’attacco subito dalla giornalista con tutti i mezzi possibili facendo leva anche su Filippo con un’insolita richiesta. Lucia Cimmino non molla e continua i suoi tentativi di scovare il nascondiglio del boss Torrente, coinvolgendo anche Damiano in un’operazione di polizia molto delicata. Intanto Silvia e Michele decidono di intervenire nell'amicizia tra Claudia e Guido prima che sia troppo tardi.

Puntata in onda Martedì 25 giugno 2024

Diego e Ida iniziano a pensare al loro futuro, includendo anche la vicinanza di Tommaso. Intanto Ferri cerca in tutti i modi di garantirsi un ruolo nella vita del piccolo. Tutti i suoi sforzi, però, non fanno che allontanarlo ancora di più da Marina, distraendolo da una questione molto più grave. Qualcuno, infatti, potrebbe approfittare di questo allontanamento per rientrare nella sua vita. Le soffiate di Eduardo non sono servite a niente visto che Damiano non riesce a trovare il nascondiglio di Torrente, che inizia alla sua vendetta contro Sabbiese.

Puntata in onda Mercoledì 26 giugno 2024

Proprio quando stanno per entrare nel programma protezione, Clara e Federico vengono minacciati dal boss Torrente. Cosa succederà? Roberto cerca di riavvicinarsi a Marina. Nel frattempo, Lara confida i suoi tormenti a suor Maura, lasciandosi andare a un delicato segreto. Intanto, Claudia decide di seguire il consiglio di Silvia e si allontana da Guido. Questo servirà a riavvicinare l'uomo alla moglie?

Puntata in onda Giovedì 27 giugno 2024

Arriva il giorno della partenza di Eduardo, Clara e il piccolo Federico. Intanto, però, Damiano prova in tutti modi a sventare la ritorsione organizzata da Angelo Torrente contro di loro. Alberto è all’oscuro di tutto. Intanto, Roberto e Marina riescono a trovare un punto d'incontro e riavvicinarsi, mentre Lara riceve una proposta inaspettata da Suor Maura. Rossella continua a tenere sotto controllo Luca, ma viene coinvolta in un’emergenza improvvisa.

Puntata in onda Venerdì 28 giugno 2024

Tensione alle stelle in ospedale a causa del malore che colpisce Iolanda. Intanto Giulia non riesce a nascondere la sua preoccupazione per Luca e la paura di Ornella si fa sempre più seria. Alberto vive un momento di grande sconforto, mentre per Serena e le gemelle arriva il momento di fare il cambio di stagione. Un imprevisto improvviso, però, sconvolge i loro piani.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.