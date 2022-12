Un Posto al Sole Anticipazioni 23 dicembre 2022: Per Nunzio si prevede un Natale dolceamaro

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio si troverà a fare i conti con una sorpresa inattesa per Natale.

Nunzio è ormai fuori controllo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap del 23 dicembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3, vedremo il Cammarota completamente perso tra le braccia di Alice. Il ragazzo è sempre più coinvolto dalla leggerezza della Pergolesi e si lascerà travolgere da questo senso di libertà, che la ragazza saprà donargli. Ma per Nunzio sono in arrivo delle sorprese che gli faranno passare un Natale dolceamaro. Intanto Silvia e Michele sembreranno essersi riavvicinati mentre Guido si troverà faccia a faccia con una sua vecchia conoscenza. Ma di chi si tratterà?

Un Natale dolceamaro per Nunzio: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 23 dicembre 2022

Nunzio e Alice sono sempre più vicini e tra loro è scoppiata la passione. Ma si tratta di una storiella passeggera, senza alcun tipo di coinvolgimento emotivo... o almeno è così che ha rivelato la Pergolesi nelle ultime puntate di Un Posto al Sole. Questa situazione ma soprattutto la spensieratezza della ragazza, hanno letteralmente travolto il Cammarota, che è sempre più coinvolto. Ma le vacanze di Natale potrebbero nascondere delle insidie inaspettate. Nella puntata del 23 dicembre 2022 vedremo lo chef affrontare una sorpresa che non aveva previsto e che lo metterà in grande difficoltà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Michele Natale con passione

Un imprevisto ha riavvicinato Silvia e Michele. I due si sono ritrovati da soli a passare la cena pre-natalizia organizzata con Rossella e Riccardo. I due ragazzi però, all'ultimo momento, non sono riusciti a partecipare. La Graziani e il Saviani hanno quindi avuto una serata, si può dire romantica, in cui è emerso – ancora una volta – il forte affetto che li unisce. Tra loro scatterà addirittura un bacio ma sarà solo un momento di nostalgia alimentato dall'atmosfera magica del Natale o qualcosa di più duraturo? Attenzione però al terzo incomodo di questa situazione. Giancarlo arriverà proprio nel momento meno opportuno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido faccia a faccia con una sua vecchia conoscenza

A Palazzo Palladini continua la guerra tra le Altieri e le Cirillo e la cosa sembra destinata a durare anche per le vacanze di Natale. Guido ha tentato in tutti i modi di far cambiare atteggiamento alla moglie ma proprio non c'è riuscito. Mariella è testarda e come lei Speranza. Nella puntata del 23 dicembre 2022 il Del Bue avrà un'altra faccenda da risolvere. Si troverà infatti davanti a una sua vecchia conoscenza e non siamo proprio sicuri che si tratti di un piacevole incontro.

