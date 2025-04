Un Posto al Sole Anticipazioni 28 aprile 2025: Guido e Claudia in crisi? C'è il sospetto!

Anticipazioni TV

Le cose cominceranno ad andare male nella relazione tra Guido e Claudia. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che un contrattempo metterà in evidenza alcune diversità, forse incolmabili, tra i due. La Costa si accorgerà che il suo compagno sta faticando a starle dietro. Michele continuerà a non volersi sottoporre alle sedute di fisioterapia e farà preoccupare Silvia e Rossella. Sarà Marisa a prender in mano la situazione rivelando alla nipote di aver trovato una soluzione per aiutare il figlio. Niko e Manuela torneranno a Napoli e saranno accolti con gioia a Palazzo Palladini anche se qualcuno si divertirà a tenerli sulle spine non mostrando i suoi veri sentimenti in merito alla loro reunion.

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 aprile 2025: Guido e Claudia sono in crisi?

Guido è sempre più irritabile. Il Del Bue ha provato una strana e inaspettata nostaglia – e gelosia – nei confronti di Mariella, che ha passato la Pasquetta lontana da casa e in compagnia di Mimmo, con cui sembra andare finalmente tutto bene. Il vigile continuerà a comportarsi in modo molto strano e comincerà a preoccupare Claudia. A causa di uno spiacevole contrattempo, la Costa si renderà conto che tra lei e il suo innamorato ci sono delle grandi divergenze, forse incolmabili e che Guido sta faticando ad abituarsi alla loro nuova vita e alla loro relazione a distanza. L’attrice inizierà a sospettare che il papà di Lollo non sia davvero pronto a lasciar andare il suo passato e che forse sia ancora legato alla sua ex moglie, che potrebbe scoprire di amare ancora. Sarà davvero così? La presenza di un altro uomo accanto all’Altieri farà scatenare l’ira del cugino di Silvia?

Un Posto al Sole: Marisa ha trovato la soluzione per aiutare Michele

Michele è tornato a casa ma si rifiuta di seguire la fisioterapia come detto dai medici. Nemmeno Rossella è riuscita a convincerlo a seguire quanto detto dai dottori, che vorrebbero che Saviani non si butti giù. Michele è totalmente ko a causa di Roberto e Gennaro, che gli impediscono di lavorare e ormai disilluso di poter tornare a vivere normalmente, si rifiuterà di farsi aiutare in qualsiasi modo. Silvia e sua figlia saranno molto preoccupate per lui ma Marisa potrebbe aver trovato la soluzione. La donna informerà la nipote di aver avuto un’idea per sostenere suo figlio e per risolvere questa situazione molto poco piacevole.

Niko e Manuela tornano a casa ma… ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Manuela è finalmente felice. Niko l’ha raggiunta a Torino e le ha dichiarato il suo amore. I due hanno passato i giorni di vacanza insieme e nella puntata di Un Posto al Sole del 28 aprile 2025, li vedremo tornare a Napoli, felici di essersi ritrovati. Tutti a Palazzo Palladini saranno contenti di rivederli e li saluteranno con gioia. Ci sarà però qualcuno che non sembrerà così tanto felice o meglio li lascerà sulle spine prima di rivelare i suoi sentimenti riguardo la loro reunion. Le anticipazioni non ci rivelano chi è ma possiamo immaginare che possa essere Jimmy, sicuramente felice della novità ma anche stordito dall’idea di riavere sua zia come compagna di suo padre. Sarà così?

