Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio 2025: Marina e Roberto in difficoltà, Gennaro è ingestibile

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3dal 28 aprile al 2 maggio 2025. Negli episodi della Soap vedremo Marina e Roberto alle prese con il nuovo socio dei Cantieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: il ritorno di Niko e Manuela

Guido e Claudia realizzeranno di avere un approccio molto diverso alla vita, e lei capirà che un semplice contrattempo può rallentare il suo compagno. Michele, invece, rifiuta la fisioterapia facendo preoccupare Rossella e Silvia. Marisa, tuttavia, ha un’idea per aiutare il caparbio figlio. Dopo la vacanza a Torino, Palazzo Palladini si prepara ad accogliere la nuova coppia formata da Niko e Manuela. Qualcuno, tuttavia, troverà l’occasione per fare loro uno scherzo.

Alice è pronta ad andare via e Elena deve fare i conti con l’idea di lasciare andare la figlia, aiutata da Marina e Viola. Alice, tuttavia, si ritrova a che fare con Cristiano, un personaggio pericoloso, e non sa se saprà gestirlo. Nel frattempo, Mariella è stufa dell’invadenza di Bice, mentre Claudia si sta piano piano convincendo che Guido non sia coinvolto quanto lei nella relazione. Jimmy e Matteo, invece, riescono ad ingranare Viola ma Camillo, detective nato, capisce che i suoi compagni di classe stanno barando.

Dall’America giungono notizie negative sulla vicenda Burnet, che spingono Gennaro a pensare di aver fatto il suo ingresso in società con l’inganno, e così si sfoga furiosamente contro la moglie. Nel frattempo, mentre Claudia e Guido non decollano come coppia, lui pensa ancora a Mariella e ne avverte la forte nostalgia. Per colpa della bugia che Sasà ha detto per calmare la curiosità di Bice sulla notte trascorsa con Mimmo, l’ex coppia è più distante che mai.

Un Posto al Sole nuove puntate: Luca prende una drastica decisione

Gennaro fa il suo trionfale ingresso al Circolo al girando di Ferri, sognano così l’alleanza tra di loro ma non tutti gradiscono il nuovo ospite. Una volta rientrata a Napoli, Marisa vuole che Michele si scuota dal suo torpore emotivo e gli fa una proposta spiazzante, provocando nel figlio un nuovo turbamento interiore. Luca, invece, si prepara a scrivere una lettera con le sue ultime volontà, ma anche questa volta Giulia viene tenuta all’oscuro di tutto.

Marina e Roberto si iniziano a rendere conto che il loro nuovo socio non è un uomo facile da controllare e la situazione ai Cantieri non fa che complicarsi. Mentre Michele si immerge nell’esplorazione di ricordi di vita di suo padre, scoprendo una grande somiglianza con lui. Giulia si imbatte casualmente nella lettera scritta da Luca e rimane molto male per non essere stata informata. Luca sarà costretto ad ammettere le sue vere intenzioni alla sua compagna?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.