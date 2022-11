Un Posto al Sole Anticipazioni 22 novembre 2022: Tra Eugenio e Viola è di nuovo passione?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Eugenio e Viola passeranno sempre più tempo insieme ed emergeranno i loro sentimenti sopiti ma mai del tutto spariti.

Viola ed Eugenio si faranno sempre più vicini. È quello che succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 novembre 2022, alle 20.50 su Rai3. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap italiana, in onda dal lunedì al venerdì, ci rivelano che i coniugi Nicotera ritroveranno il loro feeling. Complice una serata a vedere un film suoi supereroi, Viola e il suo ex passeranno del tempo da soli e sarà chiaro che tra loro ci sia ancora amore. Riusciranno ad appianare le loro divergenze e a lasciarsi andare ai sentimenti sopiti ma mai spenti? Intanto la proposta di Manlio, ritenuta sconveniente e dolorosa da tutti, mette Niko ancora più in difficoltà. Il povero Poggi torna a soffrire come un matto per la perdita della sua Susanna. Diego e Lia invece vivono i loro primi momenti insieme ma alcuni problemi di tipo logistico, rischiano di tenerli lontani.

Torna la passione tra Eugenio e Viola? Ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 22 novembre 2022

Eugenio ha deciso di stare vicino a suo figlio Antonio e di aiutarlo a superare questo delicato momento, che lo ha portato a combinare un vero pasticcio per via della sua gelosia. La presenza del Nicotera sembra stia aiutando anche Viola, che apprezza la vicinanza del suo ex compagno. Nella puntata del 22 novembre 2022, vedremo gli ex coniugi farsi più intimi. Complice un film di supereroi, i due passeranno del tempo da soli e sarà chiaro che tra loro ci sia ancora amore. Ma questi momenti basteranno per appianare i loro dissidi e per farli tornare insieme?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko sconvolto dalla proposta di Manlio

Niko è in crisi a causa del ritorno inaspettato di Manlio. Il Picardi ha chiesto a suo genero di incontrarlo e lo ha sconvolto con una richiesta insana e pericolosa. L'ex militare vuole a tutti i costi vendicarsi di Lello Valsano e userà tutte le sue conoscenze per ottenere quello che desidera. Il povero Poggi si troverà a dover fare i conti, di nuovo, con il dolore per la morte della sua Susanna e con il tormento, che non lo abbandona, della sua assenza. Il ragazzo troverà consolazione in Ornella, l'unica che sembrerà in grado di dirgli le parole giuste.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego e Lia cominciano la loro relazione

Diego è scatenato. Il ragazzo ha fatto di tutto per fermare Lia e per convincere la ragazza a rimanere a Palazzo Palladini nonostante il fallimento della sua ricerca. La Longhi non ha trovato i gioielli che cercava e questo insuccesso l'ha spinta a lasciare casa Ferri, per cominciare un'altra vita. Ma Diego l'ha persuasa a rimanere a servizio di Roberto e cominciare una relazione con lui. Nella puntata del 22 novembre 2022, vedremo i due ragazzi impegnati a vivere i primi momenti della loro storia ma alcuni problemi di ordine logistico, sembrano essere per loro un ostacolo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.