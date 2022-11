Un Posto al Sole Anticipazioni 21 novembre 2022: Niko in crisi a causa del ritorno di Manlio. Accetterà la sua proposta?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko dovrà affrontare il ritorno di Manlio e la sua inaspettata richiesta. Intanto la presenza di Eugenio rallegra sia Antonio che Viola.

Niko è sconvolto dal ritorno di Manlio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 novembre 2022 – in onda alle 20.50 su Rai3 – ci rivelano che il Poggi sarà molto preoccupato a causa della richiesta, inaspettata, del Picardi e dovrà decidere se incontrarlo o meno. L'incubo e il dolore causato dalla morte di Susanna sembrano non voler abbandonare il povero Niko. Intanto Eugenio è tornato e Antonio sembra essersi calmato. La presenza del Nicotera sembra un toccasana non solo per il bambino ma anche per Viola. Bianca ha invece deciso di organizzare una festa per Antonello; Franco e Angela devono gestire la situazione al meglio.

Niko in crisi per il ritorno di Manlio in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 novembre 2022

La morte di Susanna si tinge di giallo e continua a creare dolore intorno a sé. Niko dovrà superare altre dure prove e stavolta dovrà affrontare un ritorno inaspettato, che rischia di farlo crollare definitivamente. A far tremare il povero Poggi è Manlio. Il Picardi è tornato inaspettatamente a farsi vivo e ha chiesto a suo genero di incontrarsi e di parlare di quanto successo a sua figlia. L'ex militare farà una precisa richiesta a Niko, che rischierà di creare ancora più dolore di quanto il figlio di Angela e Renato non abbia dovuto già superare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio risolleva il morale di Antonio e Viola

L'incidente accaduto in cortile ha aperto gli occhi a Viola. La Bruni ha capito che suo figlio sta vivendo un conflitto interiore molto delicato e ha bisogno della vicinanza di suo padre. Per questo Eugenio ha deciso di tornare e stare più vicino al bambino. Nella puntata di Un Posto al Sole del 21 novembre 2022, vedremo che la presenza del Nicotera sarà utile non solo al piccolo di casa ma anche a Viola. La ragazza capirà che i suoi sentimenti per il marito potrebbero non essere spariti del tutto e di aver bisogno di averlo ancora al suo fianco.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca vuole organizzare la festa di Antonello

Dopo aver scoperto cosa turba il piccolo Antonello, Bianca ha deciso di intervenire e di organizzare una festa per lui. Sarà forse una prerogativa dei Boschi quella di intervenire in favore dei più deboli ma quel che è certo è che la bambina non vorrà deludere il suo amichetto. Toccherà a mamma Angela e a papà Franco aiutarla a gestire questa decisione, che potrebbe creare – in puro stile trame Upas – un piccolo e divertente pandemonio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.