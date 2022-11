Un Posto al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 novembre 2022: Niko furioso! Vuole giustizia per Susanna

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 21 al 25 novembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 21 novembre 2022

Dopo l'inaspettata richiesta di Manlio, Niko deve decidere se incontrarlo. La crescente presenza di Nicotera nelle giornate di Antonio sembra avere un buon effetto sul bambino e su Viola. Franco ed Angela devono gestire la decisione di Bianca, che ormai sembra decisa a organizzare la festa per Antonello.

Puntata in onda Martedì 22 novembre 2022

Complice un film di supereroi, Viola ed Eugenio si troveranno a passare del tempo da soli e il loro mai sopito sentimento reciproco potrebbe prendere il sopravvento. L'insana proposta di Manlio Picardi scava dentro l'animo tormentato di Niko. Diego e Lia vivono i primi emozionanti momenti della loro storia, ma alcuni problemi logistici potrebbero rappresentare un ostacolo.

La Puntata di Mercoledì 23 novembre 2022

Ormai deciso a partire per Londra, Roberto verrà spiazzato da una duplice sorpresa. Incoraggiato da un momento di vicinanza, Eugenio cerca attivamente di recuperare il rapporto con la moglie. L'invadente e chiassosa presenza delle gemelle Cirillo come dirimpettaie inizia a minare la placida vita di coppia di Samuel e spinge Speranza a prendere delle contromisure.

Puntata in onda Giovedì 24 novembre 2022

Di nuovo a Napoli, Alice si ritroverà inaspettatamente attratta dalle "bellezze" locali. Intanto, si celebra il memoriale di Susanna, ma Niko non sembra riuscire ad affrontare il dolore per la perdita della ragazza.

Puntata in onda Venerdì 25 novembre 2022

Il dolore di Niko per la morte di Susanna cede il posto a un'implacabile rabbia, che accresce in lui il desiderio di fare giustizia. Ornella, invece, si rivelerà ancora una volta la persona giusta a cui chiedere consiglio in momenti difficili. Intanto Bianca, presa dall'organizzazione della festa a sorpresa per Antonello, escogita uno stratagemma affinché il giorno del suo compleanno l'amico si rechi alla terrazza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.