Un Posto al Sole Anticipazioni 17 novembre 2022: Diego scatenato. Fermerà Lia a tutti i costi!

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego è scatenato e cercherà di evitare che Lia lasci Palazzo Palladini intanto Viola deve scusarsi con Rosa per il comportamento di Antonio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Lia è molto vicina a lasciare Palazzo Palladini. La ragazza si sta rassegnando a trovare quello che sta cercando e che l'ha portata a farsi assumere da Roberto e Marina ma Diego, raccolto tutto il coraggio, vuole trattenerla e farà di tutto per riuscirsi. Intanto Roberto ha un confronto con Raffaele che lo mette in allarme e gli fa sospettare di aver perso Marina. Viola invece va a scusarsi con Rosa a nome di Antonio e cerca di convincerla a permettere a Manuel di tornare da lei per le ripetizioni.

Diego pronto a tutto per fermare Lia: ecco cosa rivelano le Anticipazioni del 17 novembre 2022

Le ricerche di Lia hanno fatto un buco nell'acqua. La Longhi non è riuscita a trovare quello che cercava e Diego ha scoperto tutto. La sua copertura è saltata e la permanenza a Palazzo Palladini – dopo gli insuccessi ottenuti – sembra essere ormai inutile. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 17 novembre 2022, Diego si deciderà ad agire pur di non perdere Lia. Il Giordano non vorrà che la ragazza lasci il Palazzo e avrà paura di non rivederla più. Per questo si farà coraggio ed escogiterà un modo per trattenerla. Il ragazzo farà di tutto pur di non doverle dire addio. Intanto, nella stessa puntata, scopriremo che qualcuno che conosciamo molto bene, ha trovato i gioielli che la “cameriera” sta cercando.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata 17 novembre 2022: Roberto teme di aver perso Marina per sempre

Roberto ha giurato di salvare Marina anche da solo. Nonostante le avvertenze di Filippo e Franco, il Ferri si è buttando a capofitto nella ricerca della sua compagna ma l'epilogo del suo salvataggio non è stato quello che avrebbe voluto e la sua compagna ha assistito a una scena che non avrebbe mai voluto vedere. La signora di Upas sembra ormai un'altra persona e persa nei suoi pensieri. Un'inaspettata decisione gli ha dato conferma dei suoi sospetti ma purtroppo per lui, una conversazione avuta con Raffaele potrebbe rimetterlo in crisi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nell'episodio del 17 novembre 2022, il Ferri avrà una discussione molto particolare con il Giordano e comincerà a temere di aver perso per sempre la sua amata compagna.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 novembre 2022: Viola chiede perdono a Rosa

Viola è sconvolta a causa del piccolo Antonio. Il bambino ha causato un piccolo incidente nel cortile e ha coinvolto Manuel. Il Nicoterà jr. si è presa la sua vendetta contro il figlio di Damiano, colpevole di aver distratto sua madre. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Bruni, molto delusa e preoccupata per il comportamento del figlio, sarà costretta a chiedere scusa a Rosa e a pregarla di lasciare che Manuel torni a fare ripetizioni con lei. Ci riuscirà o si inimicherà per sempre la donna?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.