Un Posto al Sole Anticipazioni 20 gennaio 2025: Viola è in pericolo!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 20 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Viola sarà vittima di una rapina mentre Samuel sarà ancora in crisi per colpa di Micaela. Riuscirà mai a liberarsi del giogo della Cirillo?

Per Viola sarà una puntata molto complicata. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nell’episodio in onda il 20 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Bruni si troverà in una bruttissima situazione, che metterà a rischio la sua sicurezza. Intanto Rosa, spinta dalla dolcezza di Pino, comincerà a pensare di poter aprire un nuovo capitolo della sua vita. Questa sicurezza la porterà a riprendere i suoi studi ma soprattutto a riportare la pace con Manuel. Samuel dopo un momento imbarazzante passato con Serena, si confiderà con Nunzio, che lo spingerà a lasciarsi tutto alle spalle. Luca rientrerà a Napoli da Milano dopo aver partecipato a un programma di cure sperimentali.

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 gennaio 2025: Viola in pericolo

Viola vivrà dei momenti molto difficili. La Bruni sarà protagonista di un brutto episodio mentre sarà di ritorno da una visita guidata. La ragazza sarà vittima di una rapina, che la turberà moltissimo. La figlia di Ornella ci metterà un po’ prima di raccontare quanto accaduto a Damiano ma soprattutto prima di riprendersi del tutto. In lei comincerà a farsi largo il desiderio di vivere finalmente una vita tranquilla senza più momenti di difficoltà e tensione, che ormai sembrano averla presa di mira. Riuscirà a trovare la serenità che cerca?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa pronta a un nuovo capitolo?

Per Rosa le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto. Uno spiraglio di luce pare aver rischiarato la sua vita e per la Picariello sarà fondamentale il sostegno di Pino. La mamma di Manuel inizierà a pensare di poter aprire un nuovo capitolo sentimentale ma soprattutto troverà la motivazione per riprendere gli studi e ritrovare l’armonia con suo figlio. Questa condizione durerà a lungo o un altro contrattempo finirà per rimettere tutto in discussione e per metterla davanti alle sue insicurezze?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Samuel in crisi nera

Micaela è tornata a fare danni e ancora una volta Samuel si è trovato nei guai per colpa sua. Il Piccirillo è allo stremo e non sa davvero più che fare. Dopo essersi trovato in una situazione complicata con Serena, si confiderà di nuovo con Nunzio, che gli consiglierà di dimenticare la Cirillo e di ritrovare la sua serenità. Ci riuscirà? Intanto Luca ritornerà a Palazzo Palladini dopo aver passato le ultime settimane a Milano, dove ha partecipato a un programma di cure sperimentali. Avrà ottenuto qualche buon risultato? Giulia potrà tirare un sospiro di sollievo?

