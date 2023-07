Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 17 al 21 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 17 luglio 2023

Manuel ha trovato il borsone con le armi che suo zio ha lasciato in custodia a casa di sua sorella e Rosa, dopo questa scoperta, se la prende con suo fratello. La situazione potrebbe diventare esplosiva da un momento all’altro. Intanto Giulia è felicissima e non vede l’ora di dare il benvenuto a Luca alla Terrazza. Renato non ha gradito per nulla la scelta della sua ex moglie e corre da Raffaele a raccontargli tutto. Guido e Mariella invece, cercano di spronare Speranza a fare il primo passo dopo la brutta lite avuta con Samuel ma nessuno dei due sa che il Piccirillo ha appena passato una serata molto particolare in compagnia di Micaela.

Puntata in onda Martedì 18 luglio 2023

Tra Eduardo e Clara le cose non vanno per nulla bene e tra loro cresce la distanza. Rosa invece sembra perdonare suo fratello e si convince che i problemi siano ormai superati. La donna potrebbe però sbagliarsi. Il pericolo è dietro l’angolo. Tra Giulia e Luca c’è molta alchimia; la sintonia tra i due è talmente evidente da poterli considerare non solo amici ma complici. Samuel, dopo quanto successo con Micaela, decide che è arrivato il momento di fare i conti con i suoi sentimenti, una volta per tutte.

Puntata in onda Mercoledì 19 luglio 2023

Tra Viola ed Eugenio la crisi è insanabile. Il Nicotera, deluso e amareggiato per l’ormai inevitabile fine del suo matrimonio, si fa sempre più vicino alla sua collega Lucia. Con il suo aiuto, Eugenio decide di dedicarsi alle indagini su un clan emergente delle vie del centro storico e la sua attenzione si concentra sul giovane boss, Eduardo Sabbiese. Manuel ha preso una pistola dal borsone di armi nascosto nella sua casa e la tiene sotto il letto. Jimmy è invece felicissimo per il ritorno di Cristina ma la ragazzina, diversamente dagli altri anni, non è per nulla interessata alla loro amicizia. Renato decide di intervenire… ma con consigli sbagliati.

Doppia Puntata in onda Giovedì 20 luglio 2023

Cristina e Jimmy hanno la loro prima crisi mentre Marina continua a indagare su quello che è successo davvero tra Lara e Silvana. Raffaele riesce ad aiutare, almeno un po’, Viola ed Eugenio con una delle sue iniziative mentre Mariella riceve un’inaspettata proposta da parte di Mariella.

Lara cerca di approfittare della presenza di Cristina per avvicinarsi a Roberto mentre Marina si convince che Tommaso non sia figlio di Ferri. La Giordano promette a se stessa di fare di tutto per smascherare la Martinelli. Mariella vorrebbe proporre a Cerri di invitare Bufalotto a Ischia. Il suo obiettivo è quello di far uscire allo scoperto suo nipote. Niko invece scopre da Raffaele che Renato non se la sta passando molto bene e che è infastidito dalla presenza di Luca. Il ragazzo si impegna a stare vicino al padre e recuperare il tempo perduto.

La Puntata non va in onda Venerdì 21 luglio 2023

Un Posto al Sole questa sera non va in onda.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.