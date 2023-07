Un Posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2023: Marina indaga! Qualcosa non torna a Palazzo Palladini...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina chiederà a Silvana perché Lara l'abbia licenziata mentre Roberto cercherà di capire da Lara perché Ida tratti così affettuosamente Tommaso.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 13 luglio 2023 su Rai3, Marina comincerà a indagare sulle vere ragioni per cui Lara ha licenziato Silvana. Anche Roberto inizierà a intuire che qualcosa di strano sta succedendo sotto il suo naso, dopo aver parlato con Serena. Intanto Rosa avrà un duro confronto con Eduardo e gli dirà di far sparire immediatamente il borsone che lui le ha chiesto di tenere nascosto. Speranza sarà pronta per affrontare un esame, l’ultimo prima delle vacanze. La ragazza non vede l’ora di partire con Samuel ma l’aiuto chef riceverà una proposta allettante da Micaela.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina indaga!

Serena sospetta di Ida. La Cirillo ha visto che la tata di Tommaso è fin troppo affettuosa con il bambino e la cosa l’ha messa in allarme. La Cirillo è corsa a informare Roberto di quanto visto e Ferri ha dovuto dare ragione a sua nuora. Quello che sta succedendo è molto strano. Chiederà quindi a Lara spiegazioni in merito e la Martinelli, ovviamente, troverà delle ottime scuse. Si renderà però conto che questa sua idea potrebbe ritorcersi contro di lei. Intanto anche Marina vorrà vederci chiaro su qualche situazione poco chiara. Cercherà di capire da Silvana cosa sia davvero successo tra lei e Lara e perché la donna l’abbia licenziata. La Giordano si convincerà che ci sia del marcio a Palazzo Palladini… e avrà ragione! Marina e Silvana si alleeranno per scoprire cosa stia accadendo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa affronta Eduardo

Rosa ha deciso di aiutare Eduardo ma capirà presto che il fratello potrebbe metterla nei guai. Il Sabbiese le ha chiesto di tenere nascosto un borsone a casa sua e l’ex compagna di Damiano, compreso che il contenuto è molto più pericoloso di quanto pensasse, lo pregherà di riprenderselo immediatamente, spaventata che qualcuno possa farsi del male. Eduardo però non esaudirà questi suoi desideri, almeno non ora.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Speranza vorrebbe partire con Samuel ma lui…

Tra Samuel e Speranza continueranno gli alti e bassi e stavolta la loro relazione potrebbe subire uno scossone, a causa di un’allettante proposta che la Micaela farà al Piccirillo. L’aiuto chef non vorrà rifiutare ma la sua fidanzata avrà dei piani diversi per loro. Speranza infatti vorrebbe partire con lui per le vacanze, una volta finito l’ultimo esame della sessione. L’Altieri non vedrà l’ora di godersi il meritato riposo con il suo amore ma potrebbe non andare come da lei sperato.

