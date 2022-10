Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 ottobre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 rivelano che Viola riprenderà la sua vita ma finirà per trascurare il piccolo Antonio. Intanto Niko fa i conti con le parole di Micaela mentre Mastro Peppe fa una scoperta sensazionale.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole e vediamo cosa succederà nella puntata del 19 ottobre 2022 della Soap italiana, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45. Ecco le Trame dell'episodio: dopo la separazione da Eugenio, Viola cerca di riprendere la sua quotidianità. Per la Bruni è tempo di tornare alla vita normale e di mettere da parte le paure del passato. La sua decisione ha però delle forti ripercussioni su Antonio. Il piccolo, nonostante l'affetto dei nonni, non riesce ad abituarsi alla nuova situazione famigliare. Intanto le parole di Micaela hanno scosso Niko. Cosa deciderà di fare il Poggi dopo le novità appena apprese e Jimmy come reagirà? Mastro Peppe continua il suo corteggiamento anche se Giulia è un osso duro. L'operaio si troverà a fare una scoperta sensazionale a Palazzo Palladini, che farà parlare tutti gli inquilini. Durante la ristrutturazione del seminterrato di Alberto troverà una stanza segreta.

Viola ha deciso. Tra lei ed Eugenio è tutto finito. La scelta della Bruni ha lasciato tutti senza parole. La ragazza è tornata a vivere dai suoi genitori insieme al piccolo Antonio. E da casa di Ornella ripartirà da zero. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 19 ottobre 2022, Viola comincerà a muovere i primi passi di nuovo da sola. Non sarà facile riprendere la quotidianità e in un primo momento sarà costretta a fare i conti con uno stordimento generale. Questo cambiamento e il suo atteggiamento – stralunato – finiranno per ferire profondamente Antonio. Il piccolo faticherà ad abituarsi alla sua nuova routine e l'affetto dei suoi nonni non basterà a sentire meno l'assenza del padre in casa. Il bambino potrebbe pagare molto caro le scelte della mamma, che vedremo sempre più assente e forse pronta a un altro amore.

Micaela si è vendicata di Manuela, sferrando alla sorella un colpo basso. La Cirillo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Niko e le sue parole hanno fatto centro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nell'episodio del 19 ottobre 2022, il Poggi si troverà a fare i conti con una dura verità. Manuela non è stata del tutto limpida con lui e questo non depone certo a suo favore. Cosa deciderà di fare l'avvocato? Allontanerà la ragazza oppure deciderà di darle una chance? Ma la domanda ancora più importante riguarda Jimmy. Se Niko decidesse di allontanare Micaela, come la prenderebbe Jimmy, che con lei ha instaurato un bel feeling? Il bambino potrebbe trovarsi di nuovo a fare i conti con una dolorosa perdita.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 19 ottobre 2022, saremo testimoni di una misteriosa scoperta. Durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato, Mastro Peppe - che continua imperterrito a corteggiare Giulia – troverà una misteriosa stanza nascosta. La scoperta lascerà tutti gli inquilini di Palazzo Palladini, piacevolmente sorpresi. Ma a cosa serviva questa camera? È per caso legata ai racconti dell'anziana donna che abbiamo visto con Lia e quindi alla famiglia ebrea che il conte Giacomo Palladini aveva nascosto? Di certo questa novità farà scatenare l'istinto investigativo di tutti e vedremo la Longhi interessarsi a questo luogo, molto più degli altri.

