Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 ottobre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 rivelano che Micaela sferrerà un colpo basso a Manuela, per vendicarsi del suo attaccamento a Niko. Intanto Roberto legge una - finta - lettera d'addio da parte di Marina.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole e scopriamo cosa succederà nella puntata del 18 ottobre 2022 della Soap italiana, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45. Ecco le Trame dell'episodio: Manuela continua a corteggiare Niko e i due sono sempre più vicini. Micaela non riesce più a sopportare che la sua gemella le abbia voltato le spalle e che si sia schierata con Niko. Dopo aver cercato di farle cambiare idea e non ottenendo da lei alcuna risposta, la Cirillo decide di vendicarsi e sferra alla sorella un colpo basso. Intanto Roberto è in ansia per la scomparsa di Marina ma improvvisamente trova una lettera di addio, firmata dalla Giordano. Il Ferri è molto stupito. Perché la sua compagna ha deciso di lasciarlo proprio ora? C'è qualcosa che non va. Intanto la vicenda di Cerri e le sue pene sentimentali, danno a Michele lo spunto per un argomento da trattare nel suo programma radio.

Micaela si vendica di Manuela, ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 18 ottobre 2022

Nelle puntate di Un Posto al Sole andate in onda la scorsa settimana, abbiamo visto quanto Manuela e Niko si siano avvicinati. La ragazza ha deciso di aiutare il Poggi a recuperare la serenità persa a causa della morte di Susanna. Tutto questo a scapito però della sua lealtà nei confronti della sua gemella, impegnata in una guerra contro l'avvocato, per la custodia del piccolo Jimmy. Il rapporto tra le sorelle sembra essere gravemente compromesso e tra le due sta per scoppiare il pandemonio. Le Anticipazioni di Upas ci rivelano che nella puntata del 18 ottobre 2022, Micaela deciderà di vendicarsi e sferrerà alla sorella gemella un colpo basso. La ragazza non si farà scrupoli e la colpirà nel suo punto debole. Manuela ne uscirà così tanto distrutta da doversi rimettere in discussione?

Anticipazioni Un Posto al Sole, Puntata del 18 ottobre 2022: Una lettera d'addio

Marina è prigioniera di un incubo. La Giordano è stata rapita e ha già capito che la sua situazione è molto complicata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 18 ottobre 2022, la sua situazione rischia di peggiorare. Fabrizio ha pensato proprio a tutto; imitando perfettamente la sua grafia, ha scritto una finta lettera d'addio e l'ha inviata a Roberto. Nell'episodio vedremo Ferri leggere il messaggio e sbiancare leggendone il contenuto. Il manager, preoccupato per l'assenza della sua compagna, comincerà a sospettare che la donna abbia deciso di lasciarlo. Ma perché ora? Perché andarsene dopo aver rischiato la loro vita? Roberto capirà che si tratta di un falso oppure si convincerà che sia tutto finito?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele ispirato dalla storia di Sasà

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Sasà sarà una fonte di ispirazione per Michele. Nella puntata del 18 ottobre 2022, il Saviani scoprirà delle pene sentimentali del buon Cerri e prenderà spunto dalla sua storia per affrontare in radio un argomento molto attuale e che solo all'apparenza sembra essere leggero. Lo speaker riuscirà a rapire i suoi ascoltatori ma soprattutto Cerruti troverà di nuovo l'amore?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 ottobre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.