Un Posto al Sole Anticipazioni 11 ottobre 2022: Viola ha deciso. Tra lei ed Eugenio è finita!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che, nonostante l'intervento di Ornella e Raffaele, Viola ha preso la sua decisione. Deve allontanarsi da Eugenio.

Scopriamo insieme cosa succederà nel nuovo episodio di Un Posto al Sole, la Soap in onda alle ore 20.50 su Rai3. Le Anticipazioni e le Trame della Puntata dell'11 ottobre 2022, ci rivelano che la preoccupazione di Eugenio contagerà Ornella e Raffaele. I due cominceranno a credere che il loro amato genero abbia ragione e che Viola debba avere una scorta. Ma la giovane Bruni non intende accettare alcuna protezione e non vuole vivere costantemente nella paura. Per evitare questo sarà però costretta a prendere una decisione molto sofferta e che potrebbe mettere, per sempre, la parola fine al suo matrimonio. Intanto l'attentatore di Marina e Roberto è ancora a piede libero ed è pronto a tornare alla carica. I suoi piani di vendetta non sono ancora finiti. Che altro avrà in mente?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio convince Ornella e Raffaele ad aiutarlo

Nelle scorse puntate della Soap abbiamo visto quanto Eugenio sia spaventato dalla possibilità che Lello Valsano o chi per lui, possa fare ancora del male alla sua famiglia. Per questo il magistrato vorrebbe che Viola accettasse di essere seguita dalla scorta. La Bruni ha però rifiutato di vivere costantemente sotto sorveglianza e non intende cambiare idea. Il Nicotera ha dovuto dunque ricorrere all'aiuto dei suoi suoceri, gli unici – forse – che potrebbero convincere la sua amata moglie a lasciarsi proteggere. Ornella e Raffaele hanno quindi accettato di provare a parlare con Viola, convinti anche loro che Eugenio abbia ragione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il loro intervento si rivelerà vano.

Anticipazioni Un Posto al Sole dell'11 ottobre 2022: Viola ha fatto la sua scelta. Con Eugenio è un addio

Ornella e Raffaele cercheranno invano di convincere Viola ad accettare la scorta. I due sono convinti che Eugenio abbia ragione e che la ragazza, come il piccolo Antonio, abbia bisogno di essere protetta. Ma la Bruni non ha intenzione di vivere la sua vita sorvegliata costantemente e senza alcuna possibilità di muoversi liberamente. Per lei sarebbe un inferno. Per evitarlo c'è però un solo e unico modo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola prenderà la sofferta decisione di porre fine al suo matrimonio e di allontanarsi per sempre dal suo consorte. Una scelta difficile, visto i sentimenti che prova ancora molto forti per il suo magistrato. Sarà davvero la fine per questa amata coppia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa succederà a Marina e Roberto

Mentre Viola ed Eugenio dovranno cercare di capire cosa fare del loro matrimonio, Marina e Roberto dovranno ancora guardarsi le spalle. La persona che ha tentato di ucciderli è ancora a piede libero. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole purtroppo non ci hanno ancora svelato chi possa essere questo criminale anche se ci sono alcuni dettagli che ci hanno già fatto capire che si tratta di una persona legata al passato di entrambi. Nella puntata dell'11 ottobre 2022 aggiungeremo un altro tassello a questo intricato puzzle e vedremo che l'attentatore sarà pronto a entrare in azione ancora una volta. La sua vendetta non si è ancora consumata.

