Un Posto al Sole Anticipazioni dal 17 al 21 ottobre 2022: Palazzo Palladini nasconde un segreto che solo Lia conosce...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 17 al 21 ottobre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 17 al 21 ottobre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 17 ottobre 2022

Marina realizzerà con crescente angoscia di essere precipitata in un vero e proprio incubo dal quale non sarà affatto facile venir fuori. Manuela aiuterà Jimmy in una delicata e tenera decisione di carattere sentimentale, e avrà così l'opportunità di incassare la gratitudine di Niko e far crescere la loro complicità. Grazie a un "appuntamento al buio" organizzato da Guido e Mariella, Sasà potrebbe trovare un conforto e di incoraggiamento nelle parole di una persona che lui stima molto.

Puntata in onda Martedì 18 ottobre 2022

Manuela continua a essere molto presente nella vita di Niko e Jimmy, ma crescono le tensioni tra lei e Micaela tanto da spingere quest'ultima a sferrarle un colpo basso. Roberto riceve una lettera che ha il sapore di un addio. I dubbi e le pene sentimentali di Cerruti forniranno a Michele lo spunto per affrontare in radio un argomento molto attuale e solo apparentemente più leggero.

La Puntata di Mercoledì 19 ottobre 2022

Viola cerca di conquistare una nuova quotidianità, Antonio, malgrado sia circondato dall'affetto dei nonni e della madre, stenta ad abituarsi al nuovo equilibrio familiare. Dopo le parole di Micaela, come si comporterà Niko con Manuela? E quali ripercussioni avranno le sue scelte su Jimmy? Mastro Peppe continua a corteggiare Giulia, ma una piccola scoperta durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato di Alberto potrebbe inaspettatamente fornire un indizio su un mistero che dura da decenni.

Puntata in onda Giovedì 20 ottobre 2022

Mastro Peppe e Alberto parlando della stanza nascosta trovata nel seminterrato durante i lavori, ignari di essere ascoltati da Lia, che vuole saperne di più; la sua curiosità potrebbe però costarle cara. Chiara sta per ricoverarsi al centro di riabilitazione e Nunzio, deciso a farle una sorpresa indimenticabile, chiede aiuto a Rossella. Viola inizia ad approfondire la conoscenza di Damiano, anche se la sua priorità in questo momento è Antonio: il ragazzo non ha preso affatto bene l'allontanamento della madre da Eugenio e il suo umore sempre più scontroso sta causando problemi.

Puntata in onda Venerdì 21 ottobre 2022

Chiara deve partire per affrontare la dura riabilitazione: è tempo per lei e Nunzio di salutarsi. Intanto, mentre Lia si rende conto di non poter agire senza essere scoperta, anche altri due inquilini del Palazzo decidono di improvvisarsi investigatori: Jimmy e Bianca!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.