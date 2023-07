Un Posto al Sole Anticipazioni 19 luglio 2023: Manuel e Jimmy in difficoltà. La situazione è complicata...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 19 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Manuel continuerà a giocherellare e a nascondere la pistola presa dal borsone dello zio mentre Jimmy sarà felicissimo per il ritorno di Cristina a Palazzo Palladini ma rimarrà molto deluso dal comportamento della ragazzina, che non sembrerà altrettanto felice di stare con lui. Renato cercherà di aiutare il nipote ma purtroppo non gli darà buoni consigli. Tra Viola ed Eugenio le cose proprio non vanno e Nicotera continuerà il suo rapporto con la collega Lucia, che gli chiederà di aiutarla nelle sue indagini sull’emergente clan del Centro Storico.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuel nasconde una pistola

La situazione di pericolo a casa di Rosa non è per nulla superata. Nessuno sa che Manuel, dopo aver trovato il borsone lasciato dallo zio, ha sottratto una delle pistole contenute al suo interno. Il piccolo la tiene nascosta in camera sua, ignaro delle conseguenze di questo suo ingenuo gesto. Il bambino potrebbe mettersi nei guai e rischiare la sua stessa vita. Damiano riuscirà a intervenire prima che sia troppo tardi o purtroppo accadrà l’irreparabile?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy deluso da Cristina

Come ogni estate, Cristina è tornata a Palazzo Palladini e passerà un po’ di tempo con suo padre. Jimmy è felicissimo di questo ritorno ma dovrà presto ricredersi. La piccola Ferri, altri anni così tenera e dolce nei confronti del suo amichetto, non si dimostrerà entusiasta di vederlo. Il Poggi ci rimarrà molto male e nonno Renato cercherà di aiutarlo, dandogli però consigli sbagliati, visto la sua recente delusione a causa della scelta di Giulia di invitare Luca alla Terrazza. Chi aiuterà davvero il simpatico figlio di Niko a superare la sua prima crisi sentimentale?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio sempre più distante da Viola

Viola ha confessato che tra lei ed Eugenio non c’è più passione. La crisi è ormai evidente e i due stanno passando sempre più tempo uno distante dall’altro. Nicotera, piuttosto infastidito da questo, continuerà a frequentare sempre più spesso la sua collega Lucia, che gli chiederà di aiutarla nelle sue indagini sull’emergente clan del Centro Storico. Ovviamente si tratterà di quello di Sabbiese ed Eugenio potrebbe ritrovarsi a gestire un’altra situazione molto pericolosa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.