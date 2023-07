Un Posto al Sole Anticipazioni 11 luglio 2023: Viola confessa. Tra lei ed Eugenio non c'è più passione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola rivelerà a Raffaele la verità su lei ed Eugenio mentre Nunzio cercherà di non confessare i suoi veri sentimenti per Rossella.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Viola rivelerà tutta la verità sul suo matrimonio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Bruni troverà finalmente il coraggio di confessare a Raffaele che tra lei ed Eugenio non c’è più passione e che il loro rapporto è diventato solo routine. Intanto Nunzio continuerà a non dire nulla sui suoi veri sentimenti per Rossella e lei, nel mentre, cercherà di rendere le cose meno difficili con Luca. Renato si preparerà a dare una brutta notizia a Jimmy ma Giulia correrà in suo soccorso.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola rivela a Raffaele che il suo matrimonio non ha più passione

È ormai chiaro che Viola ed Eugenio sono in crisi… di nuovo. Se prima però i due sembravano ancora capaci di qualche lampo di vitalità, ora tra loro sembra esserci calma piatta. Tutti si stanno accorgendo che le cose non stanno andando bene e che forse è arrivato il momento di fare i conti con la dura e cruda realtà. Un passo in avanti lo farà Viola. La Bruni ammetterà davanti a Raffaele che tra lei e il marito non c’è più passione e che tutto si è ridotto alla mera routine. Il Giordano saprà darle qualche consiglio in più, che possa salvare il salvabile?

Rossella e Nunzio sono in crisi. Dopo quello che è successo tra loro, i due ragazzi hanno deciso di non affrontare l’argomento sentimenti e di insabbiare tutto. È però chiaro che l’amicizia si sia trasformata in altro e che prima o poi le cose scoppieranno. Entrambi stanno facendo fatica a nascondere la loro alchimia e mentre Rossella cercherà di concentrarsi sul lavoro e trovare un modo per non peggiorare la sua situazione con Luca, Nunzio si tapperà la bocca per non rivelare al mondo intero di essersi innamorato della sua amica. Sino a quando durerà questa storia?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia salva Renato

Jimmy ha sconvolto Renato con una richiesta. Il Poggi avrebbe tanto voluto accontentare il suo nipotino ma stavolta non sembra riuscire a trovare il modo per farlo. Il padre di Niko sarà pronto a rivelare al suo nipotino di non poter esaudire i suoi desideri e con fatica cercherà di trovare le parole adatte. Quando sarà sul punto di dire tutto, Giulia interverrà fornendogli la soluzione ai suoi problemi. Per Renato sarà davvero una gioia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.