Un Posto al Sole Anticipazioni 19 giugno 2023: Marina crolla. Roberto è spietato e furioso

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 giugno 2023.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 19 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto e Marina avranno un duro scontro. Il feroce faccia a faccia tra i due, farà emergere tutte le fragilità di Marina. Intanto Rosa sfogherà la sua frustrazione con Giulia mentre Eduardo sarà molto felice del fatto che Clara abbia accettato di fare il colloquio di lavoro nel ristorante da lui segnalato. Tra Nunzio e Rossella, dopo il loro bacio, le cose torneranno come prima. Ma durerà? Si accorgeranno di non poter fare a meno di pensare al loro momento di intimità?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina crolla. Roberto è spietato e furioso

Il ritorno di Marina, come era prevedibile, ha riacceso la miccia tra lei suo marito. La Giordano non ha alcuna intenzione di scusare il consorte per quello che ha fatto e lo ha quindi cacciato di casa. Questa situazione prenderà una piega ancora più drammatica. I due si troveranno coinvolti in un rabbioso scontro, dal quale la manager ne uscirà completamente distrutta. La rabbia di Roberto e le parole che le rivolgerà, faranno emergere tutte le fragilità della donna e la faranno crollare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara accetta il consiglio di Eduardo

Eduardo sta cercando di ritagliarsi un posto nel cuore di Clara ed è certo di poterci riuscire, prima o poi. Il Sabbiese ha tutta l'intenzione di tenere la Curcio lontana da Alberto, per sempre. Per questo le ha proposto di presentarsi a colloquio con il proprietario di un ristorante, che sta cercando personale. La ragazza accetterà il suo consiglio e bisognosa di un lavoro e di rendersi indipendente dal Palladini, si recherà all'appuntamento. Eduardo ne sarà più che soddisfatto e penserà di aver fatto un passo in avanti nella conquista della sua cara amica. Intanto Rosa, ormai al limite, sfogherà tutta la sua frustrazione con Giulia. La Poggi cercherà di aiutarla?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Rossella fingono che il loro bacio non sia esistito

Tra Nunzio e Rossella è scoppiata la passione. In un momento di debolezza e di intimità, i due si sono scambiati un bacio ma subito dopo hanno fatto finta di nulla. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due torneranno alla propria vita. Ma fino a quando riusciranno a fingere che niente sia accaduto e che le cose tra loro siano rimaste quelle di una volta? I due ragazzi finiranno per capire di provare qualcosa di più di un'amicizia oppure davvero tutto sarà come prima? Lo scopriremo presto.

