Un Posto al Sole Anticipazioni 15 giugno 2023, Doppia Puntata: Marina caccia di casa Roberto!

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina caccerà di casa Roberto. La sua sarà una decisione definitiva! Intanto Rossella e Riccardo si ritroveranno di nuovo in crisi e la Graziani si consolerà con Nunzio.

Un Posto al Sole raddoppia il suo appuntamento per il 15 giugno 2023. La Soap andrà in onda, con due episodi, a partire dalle 20.50 su Rai3. Scopriamo insieme le Anticipazioni: tra Marina e Roberto è crisi nera. La Giordano ha scoperto tutto quello che è successo in sua assenza e non intende perdonare il marito, che invece vorrebbe recuperare il loro matrimonio. Marina prenderà una decisione spiazzante e per lei definitiva; caccerà di casa Ferri. Lara intanto, in partenza per Capri con il piccolo Tommy, si troverà a gestire un inaspettato rientro a Napoli. Ornella comincerà invece a sentire nostalgia per il suo lavoro mentre Rossella non riuscirà più a sopportare i modi di fare di Riccardo. Tra la Graziani e il Crovi ci sarà aria di crisi, cosa che spingerà la ragazza a trovare consolazione tra le braccia di Nunzio, reduce da una chiamata con Chiara, dai risvolti inaspettati. Cerri e Castrese sono sempre più distanti e Mariella continuerà a chiedersi chi sia davvero Bufalotto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina caccia di casa Roberto

Marina è tornata! Roberto ha dovuto vedersela con lei, furiosa più che mai e decisa a non farsi mettere i piedi in testa. Nonostante gli sforzi del Ferri per non far trapelare nulla, la Giordano ha scoperto tutto quello che è successo durante la sua assenza e ovviamente è andata su tutte le furie. Delusa e sconvolta dal comportamento del marito, la manager prenderà una decisione dura e definitiva: cacciare il consorte da casa. Marina sbatterà Roberto fuori dall'appartamento e dalla sua vita, senza alcuna possibilità di tornare indietro. Tutto questo renderà molto felice Lara, in partenza per Capri con Tommaso. Ma il viaggio della Martinelli potrebbe però saltare a causa dell'inaspettato ritorno di Ida a Napoli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Rossella e Riccardo scoppia di nuovo la crisi

Con Luca De Santis come nuovo primario, il lavoro di Ornella si è ridimensionato. La Bruni comincerà a pensare con nostalgia al passato. Con la sua assenza al timone del San Filippo, Riccardo si è potuto prendere le sue rivincite. L'atteggiamento del medico, ora che è guidato da un altro primario che non gli rema contro, è peggiorato. Questo porterà Rossella a essere sempre più in disaccordo con lui e a trovarsi di nuovo in crisi. Ornella cercherà di far ragionare la Graziani e a spingerla a riflettere per bene sul modo di fare del compagno e proprio questi suggerimenti poteranno la ragazza a confidarsi e a consolarsi con Nunzio, reduce da una chiamata con Chiara, dal risvolto totalmente inaspettato. Il Cammarota e la sua amica vivranno dei momenti di grande intimità, che sfoceranno in un bacio.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Cerri e Castrese in difficoltà

Cerruti sarà molto dispiaciuto dal comportamento di Castrese, che non riesce a fare coming out con la sua famiglia. Il vigile vorrebbe uscire allo scoperto ma il fratello di Speranza proprio non ci sta. Mariella si renderà sempre più conto che il suo amico nasconde qualcosa, che vorrebbe tanto dirle e continuerà a indagare su chi sia il misterioso Bufalotto. Intanto Michele, dispiaciuto della discussione con Luca, cercherà di riallacciare i rapporti con lui.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.