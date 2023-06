Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 13 giugno 2023, Marina e Roberto avranno un altro duro scontro. Lara non sarà per nulla contenta del ritorno della Giordano e dovrà di nuovo guardarsi da lei. Intanto Ida non riuscirà a tornare a Napoli in fretta come sperava mentre Cerri accetterà l'invito di Mariella, con la speranza che Castrese faccia coming out. Purtroppo però i suoi desideri non verranno esauditi. Niko invece sceglierà di tenersi lontano da Manuela e Costabile, scottato dall'averli visti insieme.

Tra Marina e Roberto volano scintille: Anticipazioni Un Posto al Sole del 13 giugno 2023

Il ritorno inaspettato che ha messo Lara nei guai è quello di Marina. La Martinelli ha scoperto che la Giordano è ritornata a Napoli e a casa sua, decisa a non farsi mettere i piedi in testa. Roberto sarà felice di riabbracciare sua moglie ma lei non riuscirà a dimenticare quello che è successo. Tra i due ci sarà l'ennesimo doloroso scontro, che potrebbe portarli a prendere delle decisioni avventate. Intanto Ida scoprirà che il suo viaggio verso Napoli sarà più difficile del previsto. Nuovi ostacoli le impediranno di riabbracciare presto suo figlio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Cerri deluso da Castrese

Mariella ha invitato sia Cerri che Castrese a passare la serata insieme. Cerruti deciderà di accettare la proposta dell'amica e si convincerà che Castrese sarà finalmente pronto a fare coming out e a rivelare così alla zia, la verità su di lui. Sasà rimarrà però deluso. L'Altieri non riuscirà a uscire allo scoperto e Cerri ne soffrirà moltissimo. Quando potrà rivelare a Mariella tutti i suoi segreti?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko vuole stare lontano da Manuela e Costabile

Niko ha cominciato a vedere Manuela in modo diverso ma purtroppo per lui sembra essere troppo tardi. La ragazza ha cominciato a frequentare l'affascinante Costabile e Niko è geloso. Dopo averli visti insieme, il Poggi deciderà di tenersi ben alla larga dai due e cambierà di nuovo atteggiamento nei confronti della Cirillo. La giovane si accorgerà di qualcosa e deciderà di scoprire cosa stia accadendo all'avvocato?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 giugno 2023.

