Un Posto al Sole Anticipazioni 16 giugno 2023: Tra Nunzio e Rossella è amore? Il loro bacio avrà delle conseguenze...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio e Rossella capiranno che qualcosa tra loro è cambiato. Sarà scoppiato l'amore?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 giugno 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Rossella e Nunzio si troveranno in difficoltà. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che i due, dopo essersi scambiati un inaspettato bacio, capiranno di non essere per nulla rimasti indifferenti da quello che è successo. Sarà per caso arrivato il momento di fare i conti con qualche nuovo sentimento? Intanto Eduardo sarà sempre più convinto a conquistare Clara e per farlo farà un gesto che spiazzerà del tutto la ragazza. Renato, incapace di sopportare la frequentazione tra Giulia e Luca, cercherà di evitare l'ex moglie e chiederà ospitalità a Otello. Raffaele si renderà però conto che qualcosa non va e che il suo amico ha uno strano atteggiamento.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Rossella e Nunzio è scoppiato l'amore?

Stanca del comportamento sempre più insopportabile di Riccardo, Rossella è corsa a trovare consolazione da Nunzio. Complice non solo la vicinanza ma anche una chiamata a Chiara, dai risvolti piuttosto deludenti, tra i due è scoppiato qualcosa e si sono lasciati andare a un bacio inaspettato e improvviso. Quanto successo li lascerà completamente senza parole. I due torneranno alla vita di tutti i giorni, cercando di non pensarci ma capiranno che qualcosa tra loro è cambiato inesorabilmente e che la loro amicizia potrebbe essersi trasformata in qualcosa di molto più profondo. Sarà davvero così? Nunzio e Rossella si saranno innamorati?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo alla conquista di Clara

Clara si sta consolando con Eduardo, pronto a offrirle una spalla su cui piangere e trovare conforto dopo la rottura con Alberto. Il Palladini è tornato alla carica con la bella Diana e la Curcio ha avuto la certezza che per lei e l'avvocato non ci sarà mai un futuro. Al corrente di tutto questo e ormai palesemente innamorato di lei, Sabbiese si lancerà alla conquista del cuore della sua bella amica. Per dimostrarle di essere l'uomo adatto a lei e per rubarle definitivamente il cuore, farà un gesto che la lascerà completamente senza parole.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato lascia il suo appartamento e si trasferisce da Otello

La frequentazione tra Giulia e Luca continua senza sosta e Renato è geloso. Il Testa non riesce proprio a sopportare di vedere la sua ex moglie flirtare con il medico e, infastidito da questo, deciderà di lasciare il suo appartamento, per non vedere più la Poggi e il De Santis. Chiederà ospitalità a Otello, che sarà ben felice di avere compagnia. Ma questa decisione farà insospettire Raffaele. Il Giordano cercherà di capire le ragioni dello strano comportamento dell'amico e indagherà a fondo, per scoprire cosa gli stia succedendo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 giugno 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.