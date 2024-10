Un Posto al Sole Anticipazioni 9 ottobre 2024: Alberto se ne va!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 9 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Alberto non riuscirà più a sopportare la sua vita a Napoli e penserà di andarsene per sempre. Intanto Rosa rivedrà una persona del suo passato e non ne sarà felice.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 9 ottobre 2024 su Rai3, Alberto sarà stanco della sua vita a Napoli e inizierà a pensare di trasferirsi altrove per ricominciare. Intanto la vicenda dell’aggressione a Ferri si avvierà alla conclusione e avrà un epilogo imprevisto. Ida, Lara, Marina e tutti coloro che sono stati protagonisti della vicenda della custodia di Tommaso, saranno pronti a scoprire quale sarà la sentenza definitiva del giudice. Rosa avrà invece un incontro molto spiacevole con una persona che l’ha delusa in passato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto decide di andarsene!

La vita di Alberto è diventata un incubo. Palladini si è messo nei guai e il suo desiderio di vendetta si è trasformato in una caccia contro di lui. Torrente non vede l’ora di fargliela pagare per averlo tradito e avergli impedito di liberarsi di Sabbiese. Come se non bastasse, Clara non ha più intenzione di venirgli incontro e il suo rapporto con Federico è in bilico. La Curcio non può perdonare che il padre di suo figlio abbia messo in pericolo suo marito e abbia rischiato di rendere orfana, prima della nascita, la sua bambina. Insomma Alberto deve fare i conti con i suoi errori e non se la sta passando per nulla bene. Questo lo porterà a prendere una decisione molto importante: lasciare Napoli per sempre e ricominciare altrove.

Anticipazioni Un Posto al Sole: La sentenza si avvicina. Lara, Marina e Ida tremano

La vicenda dell’aggressione di Ferri si avvierà alla sua conclusione e vedremo che l’epilogo di questa vicenda sarà imprevisto e sconvolgente. Marina, in preda alla collera più cieca a causa della lite con Lara, non vedrà l’ora che l’incubo finisca e pure la Martinelli, che spera di non ritrovarsi con le spalle al muro, aspetterà con ansia la sentenza del giudice, presto in arrivo. Come andrà a finire la questione custodia di Tommaso? Ida avrà finalmente l’opportunità di rifarsi una vita insieme a suo figlio o dovrà per sempre rinunciarvi? Lo scopriremo presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un inatteso incontro sconvolge Rosa

Rosa sarà sconvolta da un inatteso ritorno. La Picariello incontrerà una persona del suo passato, Felice Cascella, e non ne sarà per nulla contenta. Cascella la pregherà di ascoltarlo e di dargli un’opportunità per rifarsi dei suoi passati errori. La mamma di Manuel dovrà decidere se dargli udienza o se non lasciargli neanche il tempo di proferire una singola parola. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che presto pure Damiano dovrà farci i conti e nemmeno lui sarà felice di rivederlo.

