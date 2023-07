Un Posto al Sole Anticipazioni 18 luglio 2023: Samuel costretto a fare i conti con se stesso. Cosa deciderà?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Samuel dovrà fare i conti con i suoi sensi di colpa e capire quali siano i suoi veri sentimenti.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Samuel dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Piccirillo, dopo la notte passata con Micaela, dovrà capire quali siano i suoi veri sentimenti e soprattutto come comportarsi con Speranza. Intanto Eduardo e Clara continueranno ad allontanarsi mentre Rosa si convincerà che la situazione di pericolo sia conclusa. Giulia e Luca saranno molto affiatati e tra loro sarà evidente la grande complicità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel fa i conti con se stesso

La notte di passione passata con Micaela ha creato un grande caos e Samuel sa di dover rimediare quanto prima. Il Piccirllo, da tempo annoiato dalla sua relazione con Speranza ma incapace di porvi rimedio, si è lasciato andare tra le braccia della Cirillo e ora deve fare i conti con i sensi di colpa. Samuel si troverà a dover fare chiarezza sui suoi sentimenti e capire cosa davvero o meglio chi voglia nella sua vita. Intanto le sorelle Cirillo si domanderanno cosa stia succedendo a Micaela, che sembra aver trovato una nuova ispirazione “artistica”.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo e Clara sempre più lontani

Dopo un momento di forte attrazione, tra Eduardo e Clara le cose non vanno bene. La Curcio ha capito che il suo vecchio amico d’infanzia è legato a dei giri poco puliti e lei non ci vuole avere niente a che fare. Ha così preso le distanze da lui. Rosa invece sembrerà più che mai decisa a sostenere suo fratello, soprattutto dopo che situazione di tensione – scatenata dal Sabbiese – è finalmente rientrata… o almeno così crede.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Grande complicità tra Giulia e Luca

Luca ha accettato la proposta di Giulia e si è trasferito alla Terrazza. Tra il De Santis e la Poggi sarà evidente una grande sintonia. Entrambi saranno molto felici di passare del tempo insieme e scopriranno di avere ancora una grande complicità. Tutto questo farà storcere ancora di più il naso a Renato. Il Poggi è in collera con Giulia e non è per nulla contento che lei abbia accolto in casa il suo ex. Questa gelosia farà scattare in lui qualche sentimento da tempo represso?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.