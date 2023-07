Un Posto al Sole Anticipazioni 17 luglio 2023: Renato in collera con Giulia. Luca non deve stare alla Terrazza!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Renato confiderà a Raffaele di non gradire che Luca e Giulia stiano così tanto vicini.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 17 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Renato non riuscirà a trattenere il suo fastidio e rivelerà a Raffaele di non aver per nulla apprezzato la scelta di Giulia di accogliere Luca alla Terrazza. Intanto a casa di Rosa si comincerà a respirare un’aria piuttosto pesante, dopo che Manuel ha trovato il borsone pieno di armi, fatto nascondere dallo zio. Guido e Mariella, ignari della notte di passione tra Samuel e Micaela, sproneranno Speranza a fare il primo passo per riconciliarsi con il fidanzato dopo la loro lite.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato infastidito dal trasferimento di Luca alla Terrazza

Luca ha accettato la proposta di Giulia e si trasferirà alla Terrazza. La Poggi lo sta aspettando con molto affetto e non vede l’ora di trascorrere delle ore insieme a lui. Giulia è palesemente ancora legata al De Santis e la cosa, insieme al trasferimento, non fa per nulla piacere a Renato. Il padre di Niko confiderà a Raffaele di essere molto infastidito da queste novità e di non vedere di buon occhio che il primario stia così vicino alla sua ex moglie.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Pericolo a casa di Rosa

Manuel ha trovato il borsone pieno di armi che Eduardo ha chiesto a Rosa di nascondere. Il piccolo si è messo in una situazione potenzialmente molto pericolosa e né sua madre né Damiano, suo padre, sono al corrente del rischio che il loro bambino sta correndo. In casa si comincerà a respirare un’aria molto tesa. Rosa capirà, prima che sia troppo tardi, di dover fare qualcosa per evitare che suo fratello comprometta la salute e la serenità di suo figlio?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Mariella spronano Speranza a fare pace con Samuel ma…

Samuel e Micaela hanno passato la notte insieme. Il Piccirillo non è riuscito a trattenersi e dopo la lite avuta con Speranza si è lasciato andare… fin troppo. Mariella e Guido, ignari di quello che è successo e preoccupati per la loro nipotina, sproneranno la giovane Altieri a fare il primo passo per far pace con il fidanzato. Peccato che le cose abbiamo preso una brutta piega.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.