Un Posto al Sole Anticipazioni 14 luglio 2023: Luca accetta la proposta di Giulia e si trasferisce alla Terrazza

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Luca si trasferirà alla Terrazza mentre il piccolo Manuel finirà nei guai a causa di Eduardo.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Luca accetterà la proposta di Giulia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il De Santis comunicherà a Michele il suo imminente trasferimento alla Terrazza. Sarà una sistemazione provvisoria ma che lascerà comunque qualcosa molto scontento e irritato. Intanto Damiano continuerà a essere molto preoccupato per suo figlio. Manuel è infatti sempre più vicino a suo zio Eduardo e a causa di questo, purtroppo si troverà in pericolo. Samuel scoprirà che non è ancora troppo tardi per realizzare i suoi sogni e lo capirà grazie alla proposta di Micaela.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca accetta la proposta di Giulia e si trasferisce alla Terrazza

Luca ha bisogno di un alloggio temporaneo. Il De Santis, vista anche la situazione che si è creata con Rossella, non può certo rimanere a casa di Michele. La proposta di Giulia è arrivata a pennello e il primario deciderà di accettare di trasferirsi alla Terrazza. Nella puntata di Un Posto al Sole del 14 luglio 2023, il medico lo comunicherà al suo amico Michele, che storcerà il naso ma sempre meno di Rosa, che capirà che la Poggi le ha preferito un suo vecchio amore e ne rimarrà delusa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuel in pericolo a causa di Damiano

Mentre Marina indagherà su quello che è successo a Silvana, Damiano continuerà a essere preoccupato per suo figlio. Dopo che Rosa ha deciso di aiutare Eduardo e di stargli vicino – anche se la donna gli ha insistentemente chiesto di portar via il borsone, che lui le ha chiesto di nascondere a casa sua – Manuel sta passando sempre più tempo con lo zio. Sarà proprio per questo motivo che il piccolo finirà in una situazione pericolosa, che potrebbe cambiare tutto all’improvviso.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel scopre che i suoi sogni possono ancora realizzarsi

Speranza crederà ancora di poter partire insieme a Samuel per le vacanze. La ragazza non si renderà però purtroppo conto che il suo amato è stato ancora una volta attirato da Micaela. La Cirillo gli ha fatto una proposta allettante, tale da fargli capire che i suoi sogni possono ancora realizzarsi. Il Piccirillo, felice di poter raggiungere i suoi obiettivi, potrebbe decidere di seguire l’attraente gemella e dire no ai progetti vacanzieri della sua fidanzata. Comprenderà anche che forse è arrivato il momento di fare chiarezza nella sua mente e nei suoi sentimenti?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.