Un Posto al Sole Anticipazioni 8 giugno 2022: Raffaele costretto a mentire. Salverà la sua famiglia?

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 giugno 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: il comportamento strano di Raffaele, non è passato inosservato. Il Giordano rischia di farsi scoprire e di dover spiegare alla sua famiglia che il clan Argento lo ha preso di mira. Il portiere è però sempre più deciso a non confessare nulla a Ornella, Viola ed Eugenio e vuole mantenere il riserbo almeno sino a quando non avrà trovato, da solo, una soluzione a tutto. Ci riuscirà o alla fine sarà costretto a capitolare? Quello che è certo è che si troverà a dover mentire ai suoi cari, affinché nessuno capisca cosa sta succedendo. Intanto Jimmy deve fare i conti con l'astio che la sua sua famiglia prova per la famiglia di Cristina. Come dei piccoli Giulietta e Romeo, i bambini continuano a frequentarsi e il loro rapporto, da semplice amicizia, potrebbe diventare un primo vero amore. Michele invece decide di tornare in radio e di riprendere il suo vecchio programma.

Raffaele costretto a mentire in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 giugno 2022

Raffaele è in pericolo. Lello Valsano lo ha in pugno e per il Giordano sembra mettersi molto male. Il portiere ha deciso di non rivelare nulla alla sua famiglia. Né Ornella, né Viola e soprattutto non Eugenio, dovranno scoprire che il clan Argento lo sta minacciando e lo ha preso di punta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il suo comportamento strano, metterà in guardia la sua famiglia e lo costringerà a mentire a tutti. Una bugia a fin di bene ma che potrebbe diventare molto pericolosa se Raffaele non troverà presto una soluzione ai problemi. Ma riuscirà a farlo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy e Cristina, un amore impossibile?

L'inaspettato ritorno di Cristina ha riacceso il cuore del piccolo Jimmy. Il bambino è ancora innamorato della piccola Ferri e il loro rapporto potrebbe diventare qualcosa di più di un'amicizia. Potrebbe infatti trasformarsi nel loro primo amore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che baby Poggi troverà non pochi ostacoli sulla sua strada. L'inimicizia che lega la sua famiglia a quella di Cristina, potrebbe diventare un ostacolo piuttosto alto e difficile da superare. L'amore trionferà anche tra i piccoli inquilini di Palazzo Palladini?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele torna a condurre il suo programma radiofonico

Michele è tornato a Napoli e pare che abbia deciso di rimanerci in pianta stabile. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per il momento, Milano non sembra più un'opzione da contemplare. Almeno stando alla decisione che il Saviani prenderà riguardo alla sua carriera. Michele deciderà di riprendere il suo vecchio programma radiofonico e di inforcare le cuffie di Radio Golfo '99. Sarà per lui un ritorno in grande stile o la sua voce scuoterà gli animi di qualche suo antico “hater”?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 giugno 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.