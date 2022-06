Un Posto al Sole, Cancellata la Puntata del 16 giugno 2022: ecco perché la Soap non va in onda

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole non va in onda il 16 giugno 2022. La soap di Rai3 si prende una pausa e salta il suo consueto appuntamento. Scopriamo cosa ci sarà al suo posto e quando potremo rivedere le vicende di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole salta il suo appuntamento. La soap non va in onda il 16 giugno 2022. Al suo posto, su Rai3, ci sarà, l'Atletica Leggera come lo scorso giovedì 9 giugno 2022. Le vicende di Palazzo Palladini torneranno regolarmente venerdì 17 giugno 2022, con un doppio episodio a partire dalle 20.25.

Nuovo cambio di palinsesto per Upas. Un Posto al Sole non andrà in onda giovedì 16 giugno 2022. Come lo scorso 9 giugno 2022, su Rai3 ci sarà l'appuntamento con l'Atletica Leggera. Dopo il doppio episodio del 14 giugno - per recuperare la puntata del 9 - dovremo rinunciare ancora una volta alle vicende di Palazzo Palladini per lasciare spazio allo Sport. La soap si prende quindi un'altra pausa ma niente paura; venerdì 17 giugno 2022 non solo tornerà regolarmente in programma ma ci sarà un doppio e importantissimo episodio. Nella puntata di venerdì vedremo infatti uno dei protagonisti in grande difficoltà. Le minacce di Valsano si faranno sempre più pesanti e preoccupanti.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 giugno 2022, Doppio Episodio

Un Posto al Sole torna regolarmente venerdì 17 giugno 2022 con un doppio episodio. Vediamo cosa rivelano le Trame della doppia puntata, in onda alle 20.25 su Rai3: per Raffaele è arrivato il momento di cedere alle richieste dei criminali. Il tremendo incidente di cui è stato vittima Diego è l'ennesimo e violento avvertimento e il Giordano ora non può più sottrarsi ai ricatti di Lello Valsano. Intanto Filippo non sa se accettare la proposta di Chiara di diventare il nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone. Il Sartori ne parla con Serena, l'unica in questo momento a potergli dare una mano. Roberto è infatti troppo impegnato a gestire Lara e la sua gravidanza. La Martinelli spera che con l'arrivo del bambino, lei e il Ferri creino finalmente una famiglia ma l'imprenditore non riesce a pensare ad altri che a Marina. Mariella cerca di aiutare Cerri a distrarsi e a non pensare a Bruno. Per questo invita l'amico a partecipare a qualche attività ricreativa insieme a lei. Alberto invece scopre che Clara non ha intenzione di partecipare all'esame di Stato e vuole convincerla a vincere le sue paure e a sostenerlo.

