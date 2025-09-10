Un Posto al Sole Anticipazioni 11 settembre 2025: Damiano gioca l'ultima carta con Viola, funzionerà?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Damiano mettere Viola davanti a una scelta obbligata. Che cosa farà la Bruni?

Damiano giocherà un’ultima carta per convincere Viola a fare il passo che lui sta aspettando da tempo. Nella puntata di Un Posto al Sole, in onda l’11 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Renda rivelerà alla compagna di aver deciso di trasferirsi, speranzoso che la paura di perderlo dia alla Bruni il coraggio di cominciare la loro convivenza. Intanto Roberto cercherà di trovare una via d’uscita dalla situazione difficile in cui si è messo mentre Alice avrà paura che Vinicio si stia allontanando da lei a causa delle tensioni famigliari. Micaela invece spronerà Samuel a dimostrare tutta la sua bravura come ballerino. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 settembre 2025: Damiano gioca la sua ultima carta con Viola

Damiano è furioso contro Viola e contro la sua incapacità di prendere la decisione che potrebbe salvare il loro futuro. Renda non capisce perché la Bruni si rifiuti di cominciare una convivenza e teme che l’impegno che sta dimostrando per Eugenio, alla fine l’allontani da lui. Stanco di dover aspettare e di essere sempre messo da parte e dato per scontato, il poliziotto deciderà di giocare l’ultima carta con la sua compagna. Le dirà a bruciapelo che intende dire addio alla polizia iniziando una nuova vita e una nuova carriera nella security; le rivelerà anche che cambierà idea solo se loro due avranno un futuro in una casa insieme. Come reagirà Viola? Capirà di dover dare maggiori rassicurazioni al suo amato?

Alice non vuole perdere Vinicio, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro ha assoldato Vinicio e con l’aiuto del fratello è certo di averla vinta. Gagliotti vuole distruggere Roberto e vuole tagliare ogni ponte con la famiglia di Ferri. Per questo sta plagiando il suo fratellino affinché si allontani dalla figlia di Elena. Alice sarà molto preoccupata e avrà paura che il suo compagno si allontani da lei a causa delle tensioni famigliari. Ma le sue speranze saranno vane? I due ragazzi saranno destinati a lasciarsi?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela sprona Samuel a dimostrare il suo talento

Roberto è molto preoccupato e sa di non poter più fare mosse false. Ferri si è messo nei guai sino al collo ed è arrivato a peggiorare la sua situazione. Per questo farà pressione sul suo avvocato, affinché trovi presto una soluzione per uscirne pulito e non finire in prigione. Riuscirà a farla franca oppure Gennaro l'avrà vinta? Intanto Micaela, dopo aver dimostrato il suo lato più tenero e vulnerabile, spronerà Samuel a mostrare il suo talento nella danza… magari facendo coppia con lei. Che farà il Piccirillo? L’accontenterà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.