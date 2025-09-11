TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Tra Samuel e Micaela è di nuovo passione?

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap tra Samuel e Micaela scatterà qualcosa. Che sia la scintilla del loro amore?

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Tra Samuel e Micaela è di nuovo passione?

Per Samuel e Micaela potrebbe esserci un’inaspettata nuova chance. Lo vedremo nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni ci rivelano che un inaspettato e seducente ballo tra i due ragazzi, risveglierà in loro qualcosa e potrebbero riavvicinarsi nonostante tutto quello che è successo. Intanto il faccia a faccia tra Viola e Damiano non sembrerà finire bene e la coppia potrebbe essere destinata a mettere un punto alla loro storia. Niko e Manuela cominceranno a essere molto preoccupati per la dipendenza di Renato dall’intelligenza artificiale. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Di nuovo passione tra Samuel e Micaela

Micaela ha mostrato il suo lato più tenero e vulnerabile e la cosa ci ha lasciati di stucco. La Cirillo sembra destinata a uscire dal suo personaggio e questo potrebbe portarla a riavvicinarsi a Samuel che, nonostante il suo rapporto con Gabriela, non ha mai smesso di pensare a lei. Dopo che la “sis” di Manuela ha spronato lo chef a dimostrare il suo talento per la danza, i due giovani si troveranno a fare un sensuale ballo insieme, che risveglierà qualcosa in loro e che potrebbe portarli a ritrovarsi… stavolta per sempre.

Viola e Damiano al capolinea? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Damiano ha giocato l’ultima carta per convincere Viola a cominciare una convivenza. Peccato però che la Bruni, come purtroppo ha già fatto, si dimostri ancora restia a questa novità. Renda ne sarà nuovamente molto deluso e comincerà a pensare che se neanche la possibilità di un addio ha smosso la sua compagna, niente la porterà a cambiare idea, soprattutto non ora che Eugenio è convalescente. Il poliziotto potrebbe prendere quella decisione che sta rimandando da tempo. Succederà? I due si lasceranno?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko e Micaela preoccupati per Renato

Renato non è più lo stesso da tempo. Poggi non passa più le sue giornate a zonzo nel palazzo, a pungolare Raffaele, con cui sembra non avere più il rapporto di una volta. Tutta colpa del suo nuovo interesse dall’intelligenza artificiale, che si sta rivelando più una dipendenza che un hobby. Manuela e Niko saranno molto preoccupati per lui e cercheranno di capire come agire per impedirgli di cadere ancora di più in questo tunnel.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 settembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

