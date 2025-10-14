TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 15 ottobre 2025: Marina rischia grosso mentre per Mariella è tempo di dire basta!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 ottobre 2025: Marina rischia grosso mentre per Mariella è tempo di dire basta!

I piani di Marina stanno per realizzarsi ma prima che questo succeda, la Giordano dovrò informare Ferri di quello che ha in mente. Questo succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3. L’imprenditrice informerà il marito di come vuole procedere contro Gagliotti e di come vuole approfittare del momento di debolezza di Vinicio, sempre più vicino a finire di nuovo nel loop della sua dipendenza da droghe. Intanto Guido pregherà Mariella di dargli un’altra opportunità e di non rovinare i loro progressi ma l’Altieri, condizionata da Bice, prenderà una dura decisione che potrebbe cambiare tutto. Serena farà una sorpresa a Filippo e aiuterà Manuela a liberarsi dall’ingerenza di Renato. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 ottobre 2025: Marina pronta a mettere in atto i suoi piani

Vinicio barcolla e Marina non vuole perdere l’occasione di passare all’attacco. La Giordano ha in mente dei piani diabolici e ha dovuto fare ricorso al suo IO passato per escogitarli. Prima di cominciare ha dovuto però assicurarsi di agire nel modo più sicuro possibile e di non mettere Roberto e la loro famiglia in pericolo. Per questo informerà suo marito di ogni sua mossa futura, certa che stavolta non fallirà e farà in modo che Gennaro se ne vada. A darle una mano, senza volerlo, sarà la crisi di Vinicio che, come detto, non sarà più stabilmente al fianco del fratello maggiore e anzi comincerà ad avvicinarsi pericolosamente alla sua vecchia dipendenza.

Mariella mette un muro tra sé e Guido, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Fine dei giochi per Guido e stavolta sembra per sempre. Il Del Bue tenterà di convincere l’Altieri a non aver paura e di continuare invece per la loro strada. Peccato però che la mamma di Lollo sia così tanto spaventata da non riuscire proprio a credergli più, non dopo averlo visto con Claudia. Bice ci metterà il carico da novanta, aumentando i timori dell’amica e spingendola a prendere delle decisioni che metteranno in grave pericolo il futuro sentimentale sia di Guido che della stessa Mariella.

Un Posto al Sole: Vinicio in crisi mentre Serena aiuta Manuela

Vinicio rischia di ripiombare nella sua dipendenza e questo a causa di quanto successo a Castrese e della pressione che Gennaro gli sta facendo da tempo, senza avere nessuna empatia. Il ragazzo si troverà sempre più in difficoltà e stavolta potrebbe non ricevere l’aiuto di Alice. Intanto Serena farà un regalo a Filippo e lo renderà molto felice ma aiuterà anche Manuela a liberarsi, per un po’, dalla presenza ingombrante di Renato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

