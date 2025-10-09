Un Posto al Sole Anticipazioni 10 ottobre 2025: Fine dei giochi, Guido non ha più chance con Mariella!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Mariella è distrutta da quello che ha visto ma sembra che abbia travisato. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Guido cercherà di convincere l’Altieri che tra lui e Claudia c’è stato solo un saluto amichevole ma purtroppo nonostante i suoi tentativi, non riuscirà a convincerla e non riconquisterà la sua fiducia. Per i due potrebbe essere la fine. Intanto Castrese starà sempre più male e sprofonderà in una grande solitudine, da cui non riuscirà a uscire con le sue forze. Totalmente all’oscuro dei piani di suo marito, Marina invece attenderà con angoscia di sapere le condizioni di salute di suo marito mentre Rossella prenderà coscienza del fatto che lei e Riccardo non potranno mai essere amici. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 ottobre 2025: Guido non ha più chance!

Mariella è sconvolta e delusa. Aver visto Guido e Claudia mano nella mano al Vulcano, ha scatenato in lei molta inquietudine e infelicità ma soprattutto l’ha fatta piombare di nuovo nel baratro dell’insicurezza. Il Del Bue cercherà di rasserenarla e di farle capire che si è trattato di un fraintendimento e che lui e la Costa si stavano solo salutando e nulla più ma capirà che l’Altieri è di nuovo così tanto impaurita da non dargli nemmeno un po’ retta. Il vigile tenterà e ritenterà di riconquistare la sua fiducia ma il terrore avrà ormai conquistato Mariella e niente sembrerà in grado di farle cambiare idea.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina spaventata per le sorti di Roberto

Roberto si è fatto giustizia da solo e la situazione in carcere è diventata bollente. Le notizie che arrivano dalla prigione hanno messo Marina in allarme e la Giordano vivrà momenti di profonda angoscia, terrorizzata che le cose stiano degenerando. L’imprenditrice non è al corrente delle azioni del marito e ancora non sa che fa tutto parte di un piano di Ferri per vendicarsi dei suoi aggressori e chissà che, dopo questi eventi, la situazione non prenda una piega diversa e molto più intrigante per i due coniugi.

Una brutta scoperta intristisce Rossella, ecco cosa succede nella puntata di Upas

Marina non sarà solo preoccupata per Roberto ma cercherà anche di impedire a Gagliotti di continuare a tormentare i Cantieri. La manager tirerà fuori le unghie e lotterà con ogni forza per liberarsi del suo nemico. Ma ci riuscirà? Ci sarà qualcuno o qualcosa che le verrà incontro? Intanto Rossella si renderà conto di una triste verità, ovvero che lei e Riccardo, nonostante i buoni rapporti, non potranno mai e poi mai essere amici. Per la Graziani sarà un brutto colpo.

