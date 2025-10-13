Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio barcolla, Marina ne approfitterà?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Marina potrebbe presto ottenere quello che cerca. Sì perché nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Giordano potrebbe raccogliere i frutti dei suoi piani e questo grazie al crollo di Vinicio. Il ragazzo si sentirà abbandonato da suo fratello, che dopo essere riuscito a riprendere il controllo dei Cantieri, ha cominciato a comportarsi in modo molto freddo e distaccato con lui. Il giovane Gagliotti finirà per avvicinarsi a un pericolo che ha condizionato la sua vita per tanto tempo e che era riuscito a evitare solo grazie ad Alice. Mariella starà vicino a Castrese e con il suo amore darà al cugino il coraggio per affrontare i momenti difficili e non fare più atti devastanti come quello che ha compiuto mentre Riccardo, stressato dal lavoro, troverà un aiuto in Rossella. Ma ecco nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio crolla

Vinicio ha dato una mano consistente a suo fratello Gennaro e gli ha permesso di tornare ai Cantieri, per spadroneggiare peggio di prima. La cosa non è piaciuta ovviamente a Marina e tantomeno a Roberto, che è pure finito in prigione per colpa dell’imprenditore, che lo ha portato a perdere così tanto il controllo – dopo aver visto sua moglie in pericolo – da compiere un atto purtroppo per lui deleterio. Ma Gagliotti non si è fermato qui e ha usato persino suo fratello, spremendolo sino alla fine. La poca empatia di Gennaro e il suo atteggiamento sempre più irascibile, porteranno Vinicio a barcollare e lo spingeranno a cercare riparo nella sua vecchia dipendenza, dalla quale era riuscito ad allontanarsi grazie ad Alice.

Marina pronta alla sua vittoria, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Con Vinicio che barcolla e con un Gennaro sempre più pieno di sé, Marina comincerà a sfregarsi le mani. Con Roberto pronto all’azione e deciso a farsi dare i domiciliari, la manager sentirà profumo di vittoria. Se davvero riuscirà a toccare il punto debole dei Gagliotti, anche in modo subdolo come si merita il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, allora potrà finalmente riprendere i controlli della sua azienda, che per anni ha portato avanti e che ora è nelle mani sbagliate. I tempi sembreranno maturi ma come abbiamo imparato in questo anno, nulla è deciso e non si è mai certi della gloria sino a quando non la si ha in mano.

Un Posto al Sole: Castrese si riprende ed è tutto merito di Mariella

Castrese ha rischiato di morire. Sconvolto da come stanno evolvendo le cose nella sua vita, l’Altieri ha assunto una quantità eccessiva di pillole, che lo ha portato quasi alla morte. Se non fosse stato per Costabile, le cose sarebbero degenerate. Mariella è corsa in ospedale da lui e ha affrontato Espedito con coraggio, rivelandogli una verità con cui l’uomo dovrà fare i conti. La madre di Lollo si rivelerà fondamentale per la convalescenza di Castrese, che troverà di nuovo una spalla su cui piangere e una persona a cui confidare le sue debolezze, riuscendo finalmente ma piano piano, a risollevarsi. Intanto Riccardo sarà sempre più stressato dal lavoro e Rossella sarà l’unica persona che potrà aiutarlo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.