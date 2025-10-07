Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Rosa confusa, Damiano pensa ancora a Rossella

TGCom24
Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 ottobre 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 13 al 17 ottobre 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025.

Lunedì 13 ottobre 2025

Castrese viene trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato soccorso dal fratello, ma l’ostinazione di Espedito, che continua a negare la gravità della situazione, rischia di spingere Mariella a una confessione che l’uomo non è pronto ad accettare. Nel frattempo, Ferri si trova ancora detenuto in cella e scopre che Ludovico ha ottenuto i domiciliari. Il piano di Marina entra in azione, mettendo sotto pressione Vinicio.

Martedì 14 ottobre 2025

Marina è pronta a cantare vittoria mentre il comportamento poco empatico di Gennaro condurrà Vinicio a valutare un gesto estremo, spinto dai fantasmi del passato. L’affetto e la vicinanza di Mariella, però, aiuteranno Castrese a liberarsi dalle sue paure e dai segreti che lo tormentano. Nel frattempo, sempre più provato dallo stress del suo lavoro, Riccardo troverà conforto e incoraggiamento in Rossella.

Mercoledì 15 ottobre 2025

Mentre Guido tenta di convincere Mariella a dare una seconda possibilità alla loro relazione, Bice continuerà ad alimentare i timori dell’amica, spingendola verso una decisione inaspettata. Marina, aggiorna Ferri sulla rischiosa strategia messa in campo ai Cantieri, mentre Vinicio, consumato dal senso di colpa verso Castrese e dalla pressione di Gennaro, sceglierà una via di fuga pericolosa. Per distrarre Manuela dall’invadenza di Renato, Serena prepara una sorpresa per Filippo.

Giovedì 16 ottobre 2025

Pino prova a ricucire il legame con Rosa con un gesto romantico, mentre Damiano non si rassegna alla fine della storia con Viola. Nel frattempo, Claudia esta spiazzata quando Mariella vuole interrompere la loro amicizia a causa di Guido. Manuela, invece, si prepara ad affrontare il suo ultimo esame universitario.

Venerdì 17 ottobre 2025

Divisa tra Pino e Damiano, Rosa è in piena crisi e non può far altro che ascoltare il proprio cuore. Alberto non si rende conto della pericolosa dipendenza del figlio Gianluca dall’alcol. Preoccupata all’idea di lasciare Luca solo in casa, Giulia troverà sostegno in Renato mentre Alfredo continua a nascondersi da Cotugno, smarrito per l’assenza del suo fidato maggiordomo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

