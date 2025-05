Un Posto al Sole Anticipazioni 13 maggio 2025: Tra Roberto e Gennaro scoppia il delirio! VIDEO

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 maggio 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Gennaro e Roberto sempre più in conflitto mentre Niko punirà Jimmy per il suo terribile comportamento.

L’atteggiamento di Gennaro è insostenibile e Roberto non ha alcuna intenzione di permettergli di averla vinta. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la tensione tra Ferri e Gagliotti diventerà sempre più insostenibile e Marina faticherà sempre di più a mantenere i due uomini tranquilli. Il conflitto aumenterà tanto da scoppiare in guerra aperta. Intanto Michele rimarrà sconvolto dal racconto delle capacità paranormali di Agata ma dopo averne parlato con Rossella riuscirà a riprendersi e a tornare lucido per concentrarsi sul proprio lavoro. Niko sarà molto deluso da quello che suo figlio sta combinando a scuola e nonostante Manuela cerchi di calmarlo e di farlo ragionare, Poggi metterà Jimmy in punizione e non vorrà sentire alcuna sua scusa.

Un Posto al Sole Puntata del 13 maggio 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 13 maggio 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai3.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 13 maggio 2025

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 maggio 2025: Roberto e Gennaro ai ferri corti

Roberto è dovuto correre ai ripari per fermare Gagliotti, ormai una mina vagante. Il fratello di Vinicio si è rivelato un osso molto duro e un personaggio ingestibile sia come socio che come collaboratore. Ferri ne sta pagando le conseguenze e ha cominciato a credere che sua moglie abbia sempre avuto ragione su di lui. Gennaro si è convinto che Roberto lo abbia ingannato e da allora sta facendo il diavolo a quattro per poter avere sempre più potere sia ai Cantieri che in radio, alla cui direzione è stata assunta Elena per arginare le trame del terribile manager. Ma le soluzioni del padre di Filippo non stanno dando i frutti da lui sperati. Tra lui e il suo nuovo collega le cose degenerano ogni giorno di più ed è ormai conflitto aperto, tanto da impedire a Marina qualsiasi tipo di mediazione. Ai Cantieri e a Radio Golfo 99 la situazione è tesa ed è ormai un campo di guerra.

Michele si rimette in carreggiata! Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Michele ha deciso di capire meglio chi sia Agata e si è trovato ad affrontare una situazione che mai avrebbe immaginato. Saviani ha assistito a una seduta spiritica organizzata da Iolanda e dalla stessa Agata e ha scoperto che la donna che ha visto durante la sua esperienza extracorporea, è dotata di doti molto particolari. Questa scoperta lo ha profondamente turbato. Rossella cercherà di riportarlo alla ragione e di farlo concentrare sul suo ritorno a lavoro. La ragazza ci riuscirà e Michele recupererà la lucidità che gli serve per dedicarsi alla sua vita e per riprendersi ciò che gli hanno ingiustamente strappato.

Un Posto al Sole: Niko mette Jimmy in punizione

Jimmy l’ha combinata proprio grossa. Il ragazzino ha cominciato a usare un’app di intelligenza artificiale per fare i compiti e ha finito per imbrogliare tutti i suoi insegnanti. Viola ha cercato di intervenire e pure Camillo si è messo in mezzo a questa storia, finendo però vittima di bullismo. Matteo, il ragazzino che ha fornito al piccolo Poggi l’ingegnoso escamotage per fare velocemente i compiti, ha preso di mira il povero amichetto storico di Jimmy e la cosa è diventata preoccupante, tanto da spingere la Bruni a immediati provvedimenti contro tutti. Niko, venuto a sapere tutto, si arrabbierà tantissimo e metterà il figlio in punizione senza dare retta alle preghiere di Manuela, che vuole fare da paciere.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 maggio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.