Un Posto al Sole Anticipazioni 6 maggio 2025: Roberto corre ai ripari e assume Elena per frenare Gagliotti

Un Posto al Sole ci aspetta il 6 maggio 2025 con un nuovo appuntamento, sempre in onda su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Roberto troverà un modo per arginare Gagliotti. Furioso per le minacce del suo socio, che sta creando diversi problemi sia a lui che a Marina, Ferri deciderà di usare un’arma vincente per frenare Gennaro. Il manager offrirà a Elena un posto di lavoro con la chiara idea che la Giordano usi il suo fascino per tenere a bada il suo potenziale rivale. In occasione della festa della Mamma, in arrivo, Guido aiuterà Lollo a fare a Mariella un regalo speciale. Il Del Bue nasconderà un doppio fine? Viola vorrà capire se Jimmy e Matteo stanno imbrogliando e per testare la cosa deciderà di interrogare a sorpresa i suoi alunni, per scoprire se abbiano fatto davvero loro i compiti a casa.

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 maggio 2025: Roberto sguinzaglia Elena per fermare Gennaro

Gennaro ha minacciato Roberto di eliminare qualsiasi pubblicità da Radio Golfo 99. Ferri non ha gradito per nulla questo voltafaccia da parte del suo socio che, purtroppo per lui, si sta rivelando un osso duro e ingestibile, come temeva Marina. Purtroppo però il fratello di Vinicio è ormai in società e non sarà semplice cacciarlo… ma forse ci sarà un metodo per controllarlo o meglio arginarlo. Roberto avrà un’arma segreta da sfruttare: Elena. Il manager proporrà alla Giordano di lavorare per lui, con il chiaro intento di usare il fascino che la ragazza ha su Gennaro per tenerlo sotto controllo e per impedirgli colpi di testa pericolosi per l’azienda e per lui e Marina stessi. Elena riuscirà a calmare gli animi dell’imprenditore senza scrupoli?

Un Posto al Sole: Guido e Lollo pronti per la festa della Mamma ma forse c’è di più

Tra Guido e Claudia c’è crisi ed è ormai un fatto conclamato. Il Del Bue sente una strana e inaspettata mancanza di Mariella e questo è stato notato dalla Costa, che ha cominciato a infastidirsi per questa situazione e presto potrebbe mettere il compagno con le spalle al muro. Le cose potrebbero peggiorare a “causa” della festa della Mamma. Guido aiuterà Lollo a fare un regalo speciale all’Altieri e potrebbe cercare di fare qualcosa di più per far capire all’ex compagna di voler tornare al suo fianco o comunque di voler recuperare il loro rapporto. Succederà davvero? Guido farà capire a Mariella di voler tornare a casa?

Viola all’attacco, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Viola ha intuito che Jimmy e Matteo stanno imbrogliando. L’improvviso cambio di rendimento dei due ragazzini, che ora collezionano ottimi voti, ha cominciato a insospettire la Bruni, che vorrà vederci chiaro. L’unico modo che avrà per comprendere cosa stia succedendo e se i due ragazzini stanno usando qualche trucchetto poco limpido, sarà organizzare delle interrogazioni a sorpresa. Jimmy sarà in grado di risolvere questo inghippo oppure finirà per essere scoperto e per pagarla cara con una nota sul registro di classe e un ammonimento che farà infuriare i suoi genitori e zia Manuela, che ha sempre tenuto che lui studiasse?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.