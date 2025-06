Un Posto al Sole Anticipazioni 13 giugno 2025: Guido depresso a causa della rottura con Claudia, Mariella è molto preoccupata

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 giugno 2025 su Rai3. Le anticipazioni e le trame della Soap ci rivelano che nell'episodio Mariella capirà che Guido non sta bene e vorrà correre in suo soccorso ma Salvatore cercherà di fermarla.

Un Posto al Sole ci aspetta con un nuovo appuntamento il 13 giugno 2025. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Mariella si renderà conto che Guido è molto giù, dopo la fine della sua storia con Claudia. In effetti il Del Bue dimostrerà alcuni segni di depressione e questo preoccuperà la sua ex moglie, che vorrà intervenire in suo aiuto. Sasà le starà accanto. Cerruti, in ansia per la sua amica, tenterà di non farle fare mosse azzardate, che potrebbero compromettere la sua serenità. Michele si preparerà a registrare la prima puntata del suo programma dedicato alle persone scomparse e si partirà con la storia di Assane. Gennaro sarà sempre più infastidito da Antonietta, che potrebbe correre un grandissimo rischio mentre Rosa sarà pronta a scoprire i voti della scuola serale. Ne uscirà vincente?

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 giugno 2025: Mariella preoccupata per Guido

Claudia ha lasciato Guido e questa decisione ha spezzato il cuore al vigile. Sono giorni che il Del Bue non è più lo stesso e Mariella ha cominciato a preoccuparsi per lui, che mostra i primi segni di una depressione. L’Altieri vorrà stargli vicino ma si troverà a gestire anche l’ansia di Salvatore, spaventato che lei si faccia strani pensieri sul suo ex marito e magari si illuda pure che la loro famiglia possa riunirsi, ora che la Costa non è più il terzo incomodo. Mariella non gli darà retta e andrà dritta per la sua strada ma finirà per scottarsi?

Michele non si dà pace, troverà Assane? Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Michele ha scoperto che Assane è sparito e che la sua famiglia, ovviamente, è molto in ansia per lui. Il giornalista è convinto che dietro quando successo ci sia lo zampino di Gennaro e che lui abbia fatto perdere le tracce del giovane, per impedire che i suoi traffici venissero scoperti. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 giugno 2025, Saviani continuerà a non darsi pace e vorrà a tutti i costi scoprire la verità ma si preparerà anche a registrare la prima puntata del suo programma dedicato alle persone scomparse e comincerà proprio da Assane, dando fastidio a Gagliotti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Antonietta è in pericolo?

Marina aiuterà Antonietta. Le due donne si sono ritrovate inaspettatamente alleate ma questo potrebbe causare dei grossi problemi alla signora Gagliotti. Gennaro non sopporterà più la pressione di sua moglie e comincerà a diventare sempre più violento e brutale, tanto da far temere che per la sua signora sia in arrivo un destino infausto. Intanto Rosa attenderà con ansia il risultato degli scrutini della scuola serale e spererà di aver preso dei buoni voti, che le permetteranno di avere finalmente una piccola rivincita nella sua vita.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.