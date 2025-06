Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025: Micaela pronta a tutto per cacciare Gabriela

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 9 al 13 giugno 2025. Negli episodi della Soap vedremo.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 9 al 13 giugno 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Gennaro Gagliotti perderà la pazienza in modo violento contro Antonietta, frustrato dal fatto che Elena non cede al suo corteggiamento. Mentre la tensione tra Damiano e il suo superiore si taglia con un coltello, Viola affronta un difficile consiglio di classe e Rosa è in ansia per il risultato degli esami della scuola serale. Micaela vuole ottenere indietro la sua casa ma così facendo manda in confusione Samuel, che deve prendere una posizione, mentre Luca e Giulia hanno un lungo confronto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 9 al 13 giugno 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 9 giugno 2025 a venerdì 13 giugno 2025.

Lunedì 9 giugno 2025

Un’operazione della polizia estremamente rischiosa mette in pericolo gli agenti coinvolti, e la tensione cresce tra Damiano e il suo superiore. Nel frattempo, sebbene irritato del fatto che Gianluca lo abbia tradito riferendo ogni cosa, Luca affronta un importante e delicato discorso con Giulia, che potrebbe essere delusa dal risultato del confronto. Continua la contesa tra Micaela, Samuel e Gabriela ma la Cirillo non si lascerà intimidire, studiando una mossa davvero astuta.

Martedì 10 giugno 2025

Niko è molto a disagio, non gli piace l’idea di nascondere ad Alberto la verità su Gianluca. Mentre Luca e Giulia si confrontano per fare chiarezza sulle vere intenzioni dell’uomo, Viola affronta un consiglio di classe tutt’altro che semplice. Nel frattempo, la tensione tra Damiano. Grillo continua a crescere. Micaela, invece, vuole riprendersi a tutti i costi la casa e liberarsi di Gabriela, e vorrebbe riuscirci con un piano infallibile.

Mercoledì 11 giugno 2025

I rapporti tra Marina, Roberto e Gennaro sono sempre più tesi anche a causa delle trattative sindacali sulla crisi ai Cantieri. Gennaro, esasperato dal tentativo di sedurre Elena che non andrà a buon fine, se la prenderà con Antonietta in modo violento, ma qualcuno assisterà alla scena. Giulia scopre il drammatico intento di Luca ma non ha intenzione di arrendersi e persuaderlo a ripensarci. Samuel, invece, è sempre più confuso a causa della convivenza forzata con Micaela e Gabriela.

Giovedì 12 giugno 2025

Michele vuole scoprire la verità sulla stazione di Assane, mentre Antonietta e Marina si alleano scontente del comportamento terribile di Gennaro. Quando Micaela continuerà la sua battaglia, Samuel troverà il coraggio di metterla davanti alla verità una volta pet tutte. Nel frattempo, nonostante i tentativi di Cerruti di tranquillizzarla, Mariella è sempre più preoccupata per Guido e teme che gli nasconda qualcosa.

Venerdì 13 giugno 2025

Michele sta per registrare la prima puntata del suo programma dedicato alle persone scomparse, parlando proprio di Assane, dal momento che è certo che Gennaro Gagliotti sia coinvolto nella sua misteriosa sparizione. Mentre Gennaro è esasperato dalla moglie, Guido cade in depressione dopo la fine della sua relazione con Claudia e Mariella gli vuole stare vicino, nonostante Salvatore faccia di tutto per impedirglielo. Rosa, invece, è in ansia per il risultato degli esami della scuola serale, che determineranno il suo prossimo passo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.