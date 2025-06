Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina pronta ad aiutare Antonietta e a salvare Elena da Gagliotti!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Antonietta troverà un'alleata inaspettata dalla sua parte: Marina Giordano. La madre di Elena si schiererà dalla parte della donna, dopo aver assistito a una violenta lite tra la donna e Gennaro. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap, in arrivo su Rai3.

Un Posto al Sole tratterà di nuovo delle trame particolarmente attuali e scottanti. Protagoniste dei prossimi episodi della Soap di Rai3, in arrivo sia questa settimana che la prossima, saranno Marina e Antonietta, che dopo aver avuto una durissima discussione tra di loro, con la Giordano infuriata contro la Gagliotti, si troveranno inaspettatamente alleate. A portare le due a questo grande cambiamento sarà un episodio che ci farà accapponare la pelle e che colpirà particolarmente la madre di Elena, pronta a tutto per proteggere sua figlia. Ma vediamo insieme cosa succederà.

Un Posto al Sole: Marina furiosa contro Antonietta

Cominciamo da un fatto che avverrà nelle puntate di Un Posto al Sole di questa settimana. Antonietta è molto indispettita dall’atteggiamento di Gennaro e delle sue bugie ma è anche perfettamente consapevole che Elena stia facendo il suo gioco e che stia alimentando la corte che Gagliotti le sta facendo da ormai diversi giorni. Antonietta comincerà a stancarsi e penserà di rivolgersi alla sola persona che, secondo lei, potrebbe essere in grado di aiutarla: Marina. Busserà quindi alla porta della Giordano, che si infurierà contro di lei per aver insinuato che sua figlia sia una sfasciafamiglie. Marina rimetterà al suo posto la signora Gagliotti ma dovrà ammettere a se stessa che non abbia poi così tanto torto. Elena sta giocando con il fuoco e rischia di scottarsi e incendiare tutto quello che la circonda.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina scopre che Gennaro è violento con sua moglie

Marina non si è mai fidata di Gennaro e ha dovuto capitolare solo a causa dell’insistenza di Roberto ma anche e soprattutto per i problemi finanziari dei Cantieri. La Giordano però si renderà presto conto di dover tornare ad affilare le unghie contro l’imprenditore, che sta corteggiando – in modo insistente e inappropriato – Elena. La manager avrà sempre più paura per sua figlia, dopo aver scoperto quanto Gagliotti sia violento con sua moglie. Marina assisterà a un momento drammatico della povera Antonietta, che finirà di nuovo vittima della furia del marito, da cui non riuscirà purtroppo a proteggersi.

L’episodio di cui sarà testimone farà accapponare la pelle a Marina, che si pentirà pure di aver cacciato Antonietta in malo modo e che le farà prendere una decisione che potrebbe essere quella fatale contro Gennaro.

Marina e Antonietta alleate per fermare Gennaro, ecco cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Marina assistere impotente a uno degli episodi di violenza di Gennaro ai danni di Antonietta. Spaventata che una cosa simile possa succedere a Elena ma anche pronta a liberarsi di Gagliotti in un modo che non gli permetta di difendersi e di tornare lui all’attacco, la Giordano deciderà di intervenire. Non riuscirà a fermare quel momento ma sceglierà di allearsi con Antonietta per dare una lezione a Gennaro.

Le due donne uniranno le forze anche se non è chiaro se Antonietta si avvarrà dell’aiuto di Marina per riconquistare Gennaro o per liberarsi di lui. Quel che è certo è che Marina vorrà proteggere sua figlia e impedire che faccia una brutta fine, accanto a un uomo violento e senza scrupoli. L’alleanza tra le due signore sarà di certo una bella bomba a mano e metterà in pericolo l’equilibrio del socio di Roberto, che se la dovrà vedere con sua moglie e con la furiosa e indomita Giordano, che gli ha dimostrato più volte di che pasta sia fatta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.