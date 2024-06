Un Posto al Sole Anticipazioni 13 giugno 2024: Roberto ritira la denuncia. Raffaele è salvo... ma a caro prezzo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 13 giugno 2024 su Rai3. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Roberto deciderà di non rovinare Raffaele ma non getterà la spugna con Ida. Non le permetterà mai di prendersi Tommy.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto lascerà tutti senza parole. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ferri, convinto da Marina, ritirerà la sua denuncia e Raffaele potrà tirare un respiro di sollievo. Il manager non si sarà però rabbonito e vorrà fermare Ida e Diego a tutti i costi. La Kovalenko intanto comincerà a pregustare il suo futuro insieme a Tommaso. La giovane sarà infatti convinta che, con l’aiuto di Lara, il suo bambino tornerà di diritto tra le sue braccia. Per Clara ed Eduardo è in arrivo il giorno del loro matrimonio. La Curcio cercherà di vivere appieno il suo giorno ma dovrà stare attenta alle probabili vendette di Alberto, che potrebbe mettere in pericolo tutti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto ritira la denuncia ma…

Raffaele è pronto ad andarsene ma per il Giordano potrebbe non essere ancora arrivato il momento di rifugiarsi in panchina. Roberto lascerà tutti di stucco rivelando di voler ritirare la denuncia. Marina riuscirà a convincere il marito a non agire legalmente né contro il portiere né contro Palazzo Palladini e riuscirà a calmare il consorte almeno per questo spinoso argomento. Il manager non troverà pace per la questione Tommaso. Sarà più che mai determinato a fermare Ida ed escogiterà qualunque piano per fermarla e per non perdere Tommy. Ma cosa si inventerà? Marina seguirà i suoi progetti o cercherà anche in questo caso di frenarlo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida sogna in grande

Lara ha preso la sua decisione e Ida non potrebbe essere più felice. Il percorso che l’attende è lungo e tortuoso ma con la Martinelli a suo favore, potrebbe presto ottenere i diritti su Tommaso. La ragazza comincerà a pregustare questo momento ma i pericoli sono e saranno dietro l’angolo. Roberto sarà più che mai in agguato e quando si tratta dell’ira di Ferri non si è mai certi di come possano evolvere le situazioni. Che cosa inventerà il manager? La Kovalenko finirà in altri guai? Sicuramente le prossime puntate di Un Posto al Sole saranno piene di colpi di scena.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara ed Eduardo presto sposi ma Alberto è in agguato

Si avvicina sempre più il giorno del matrimonio tra Clara ed Eduardo. I due dovranno ultimare gli ultimi preparativi e la Curcio cercherà di non pensare ad Alberto e alla sua ira. Le nozze potrebbero diventare molto più complicate del previsto, soprattutto perché il Palladini non ha ancora dichiarato le sue intenzioni. Sarà disposto a rinunciare alla custodia di suo figlio e a lasciare la sua ex compagna libera oppure farà qualcosa che rovinerà per sempre il bel momento di Clara e la costringerà a una resa incondizionata e perfida?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.