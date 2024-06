Un Posto al Sole Anticipazioni 12 giugno 2024: Raffaele pronto ad andarsene ma Marina tenta l'impossibile!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole del 12 giugno 2024, Raffaele si appresterà ad affrontare il suo destino ma Marina potrebbe ancora salvarlo dalla furia di Ferri. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap in onda su Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 12 giugno 2024, alle ore 20.50, Raffaele sarà pronto ad affrontare il suo infausto destino. Il Giordano, come già annunciato, dovrà dare le dimissioni e frenare così la furia di Roberto, deciso a procedere per via legali sia contro di lui che contro Palazzo Palladini. Per il portiere potrebbe però esserci ancora speranza. Marina cercherà di far ragionare il marito, spingendolo a rivedere la sua decisione. Intanto Jimmy tenterà di fermare Niko, deciso a partire insieme a Valeria. Il piccolo stavolta sarà talmente tanto furioso con il padre che nemmeno nonna Giulia riuscirà a dargli conforto. Guido e Claudia si appresteranno a cominciare con i loro allenamenti ma una terza persona si unirà a loro e la sua non sarà una presenza piacevole.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele pronto ad affrontare il suo destino ma…

Raffaele ha deciso di licenziarsi per salvare Palazzo Palladini dalla furia di Roberto. Ferri ha preso di mira tutti i condomini per vendicarsi di loro e non sembra essere disposto a tornare indietro sui suoi passi. Il Giordano è stato quindi costretto a sacrificarsi per tutti i suoi amici e per Diego, che più di tutti ha subito le minacce dell’imprenditore. Per Raffaele, pronto ad affrontare il suo destino, potrebbe però esserci ancora una speranza. Marina cercherà di far ragionare il marito e di spingerlo a ritirare la sua denuncia e non creare ulteriori danni alla loro famiglia, già piuttosto in crisi a causa della decisione di Lara. Riuscirà la signora di Upas a riportare alla calma il suo carismatico consorte?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy furioso contro Niko

Le ferie estive si avvicinano e Niko ha pensato di fare una vacanza con Valeria, la sua nuova fidanzata. La loro relazione va a gonfie vele ma non piace a Jimmy, che si sta sentendo sempre più escluso. Il ragazzino cercherà di convincere il padre a cambiare i suoi piani ma il Poggi non lo vorrà stare a sentire e organizzerà la partenza senza dargli retta. Il bambino sarà molto deluso da questo atteggiamento e crederà di aver ormai perso la sintonia che lui e il suo papà hanno costruito – superando tante difficoltà – in questi anni. Stavolta nemmeno nonna Giulia sarà in grado di consolarlo e a farlo di nuovo sorridere.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un terzo incomodo negli allenamenti di Guido e Claudia

Guido ha deciso di rimettersi in forma e ha trovato in Claudia una compagna di allenamento. I due saranno pronti a mettersi la tuta da ginnastica e cominciare il loro percorso di benessere. Peccato che decida di aggiungersi un terzo incomodo. Ma chi sarà? Potrebbe essere la stessa Mariella, decisa a non lasciare il marito solo con la Costa oppure di Bice o Cerri, determinati a dare una mano all’Altieri ma probabilmente destinati a fare danno. Che succederà? Lo scopriremo molto presto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 giugno 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.