Un Posto al Sole Anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2024: Lara fa la sua scelta! Alberto mette in atto la sua strategia?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 10 al 14 giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 10 al 14 giugno 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 10 giugno 2024

Lara rivela a Diego e Ida se intende aiutarli o meno. La donna deciderà di avvalorare la denuncia della ragazza? Allo stesso tempo Roberto capisce le intenzioni di Diego e prova in tutti i modi ad evitare il peggio. Ornella è sempre più dubbiosa sulle condizioni di salute di Luca, motivo per cui decide di raggiungere Giulia e confrontarsi con lei sulla situazione.

Puntata in onda Martedì 11 giugno 2024

Roberto va in crisi all'idea di poter perdere Tommaso, mentre Marina si mostra incapace di sostenere la situazione. Intanto Ornella scopre la verità sulle condizioni di salute di Luca e cerca di farlo ragionare. Guido trova un’alleata ideale con la quale allenarsi per rimettersi in forma.

Puntata in onda Mercoledì 12 giugno 2024

Raffaele è ormai rassegnato al proprio destino; Marina riuscirà a far desistere Ferri dai propri intenti? L’insistenza di Valeria porta a uno scontro fra Niko e Jimmy, che rivela di non essere d'accordo alla partenza del padre insieme alla sua nuova fidanzata. Neppure nonna Giulia riesce a confortarlo. Per Guido e Claudia arriva il primo allenamento, ma la presenza di una terza persona rovinerà tutto.

Puntata in onda Giovedì 13 giugno 2024

A grande sorpresa, Roberto ritira la denuncia contro Raffaele. Continua intanto la lotta di Diego e Ida per riconoscere a lei i diritti di madre su Tommaso. Situazione che infastidisce Ferri, che decide di mettere in atto una nuova strategia. Grande emozione e felicità per Clara ed Eduardo che sono sempre più vicini alle nozze. Alberto non intende rinunciare a suo figlio e le sue reali intenzioni finiscono per creare nuove tensioni.

Puntata in onda Venerdì 14 giugno 2024

Arriva il fatidico giorno delle nozze di Clara ed Eduardo, anche se non tutti sono d’accordo né con il matrimonio, né con la decisione di entrare nel programma di protezione. Tensione alle stelle tra Marina e Roberto. Ida si proietta verso il suo futuro di madre, supportata da Diego che le fa una proposta inaspettata. Di cosa si tratta? Continuano i tira e molla tra Nunzio e Rossella, mentre Michele e Silvia sono sempre più affiatati, tanto che decidono di organizzare una vacanza insieme.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.