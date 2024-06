Un Posto al Sole Anticipazioni 10 giugno 2024: Lara prende la sua decisione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 10 giugno 2024 su Rai3. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Lara sarà pronta a prendere la sua decisione. Aiuterà Ida o no?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 10 giugno 2024, alle ore 20.50, Lara prenderà la sua decisione. La Martinelli farà sapere a Ida e Diego se ha deciso di accettare o meno di aiutare la ragazza sostenendo la sua tesi e la sua denuncia contro Roberto. Ferri intanto tenterà di fermare i due ragazzi e prenderà di mira il Giordano, minacciandolo e ricattandolo. Ornella avrà sempre più sospetti sulla salute di Luca e deciderà di vederci chiaro. Dopo aver confidato i suoi dubbi a Raffaele, la Bruni affronterà faccia a faccia Giulia e non permetterà che la Poggi le dica ancora bugie. La verità deve venire a galla.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara prende la sua decisione

Il momento tanto atteso è arrivato. Nella puntata di Un Posto al Sole del 10 giugno 2024 si scoprirà chi aiuterà Lara. La Martinelli prenderà la sua decisione e sceglierà chi tra Ida e Diego e Marina e Roberto potrà garantire il futuro migliore a Tommaso. La donna ha rivelato di volersi curare del benessere del piccolo che per mesi ha fatto credere essere suo figlio. Per fare ammenda dei suoi errori, Lara vuole fare la scelta giusta e sembra che la bionda alla fine accetterà di avvalorare la tesi della Kovalenko e di sostenerla nella sua denuncia contro Ferri. Ma sarà davvero così? Roberto avrà ancora qualche asso nella manica per fermare i suoi nemici?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Marina perderanno Tommy?

Le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole ci fanno presagire che la scelta di Lara sarà a favore di Ida, la madre naturale di Tommaso. La ragazza è pronta ad affrontare qualsiasi rischio pur di riprendere i suoi diritti su Tommy e strapparlo dalle grinfie di Marina e Roberto, che non hanno alcun vincolo di sangue con il bambino. Ferri però tornerà all’attacco e prenderà di nuovo di mira Diego, ricattandolo. Riuscirà il manager a ottenere quello che desidera e a evitare che lui e sua moglie perdano per sempre il loro piccolo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella dice basta

Ornella ha notato lo strano comportamento di Luca e si è convinta che il De Santis non stia bene. La dottoressa deciderà di indagare a fondo e di non lasciare che la verità rimanga nascosta. Dopo averne discusso con Raffaele e aver trovato in lui un appoggio, la Bruni affronterà faccia a faccia Giulia e la metterà con le spalle al muro, costringendola a dirle come stanno davvero le cose. La Poggi dovrà cedere davanti all’insistenza della sua amica e capirà di non poter più coprire il suo amato. Ma una volta che tutte le bugie veranno a galla, Luca rischierà la sua carriera? Ornella lo costringerà a lasciare il suo posto di lavoro, spaventata che possa fare qualche danno?

