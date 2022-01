Un Posto al Sole Anticipazioni 13 gennaio 2022: Rossella faccia a faccia con Virginia. Il confronto sarà durissimo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 13 gennaio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Rossella avrà un violento faccia a faccia con Virginia, l'ex moglie di Riccardo.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Lara sta riuscendo a fare breccia nel cuore di Roberto. I due sembrano infatti sempre più uniti mentre Marina è impegnata a dare il suo supporto a Fabrizio. Il Rosato è molto preoccupato per le sorti del suo pastificio e le cose sembrano mettersi davvero male per la sua azienda e per lui. Rossella fa un incontro molto sgradevole. Si trova faccia a faccia con Virginia, con cui ha un confronto serratissimo. Riccardo cerca di trovare un compromesso tra le due ma la sua ex moglie sembra di tutt'altro parere. Clara invece riceve una strana proposta. La Curcio è in grande difficoltà!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara conquista Ferri?

Lara sembrava aver perso contro Marina! La Martinelli, dopo essere tornata a Napoli, aveva cercato in tutti i modi di riconquistare – o meglio conquistare – il cuore di Roberto. Ferri era però sempre sembrato fin troppo legato alla sua ex moglie per poterle dare anche solo una possibilità. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Lara sembrerà aver finalmente fatto centro. Lei e Roberto sembreranno infatti molto affiatati mentre Marina, impegnata con Fabrizio, rimarrà nell'ombra. La Giordano sarà molto impegnata con il Pastificio e con suo marito. Dopo la fuga di notizie che ha messo nei guai l'azienda del Rosato, Marina si dovrà fare in quattro per evitare che il suo consorte si lasci andare ancora una volta all'alcol.

Rossella faccia a faccia con Virginia in Un Posto al Sole Anticipazioni 13 gennaio 2022

Per Rossella le cose si mettono proprio male. Dopo aver scoperto il segreto del passato di Riccardo, la ragazza non sa più se fidarsi del suo amato medico. Tanto più che Virginia, l'ex moglie di Crovi, ha giurato di non lasciarle campo libero. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Rossella e Virginia ci sarà un brutto faccia a faccia. Il confronto tra le due ragazze sarà serratissimo e Riccardo sarà costretto a intervenire. Il dottore proporrà alle due di cercare un punto di incontro ma Virginia non sembrerà certo disposta che una “ragazzina” possa prendere il suo posto. Rossella dovrà quindi rinunciare per sempre al suo nuovo compagno o farà qualcosa per convincerlo a chiudere definitivamente i ponti con la moglie?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara sconvolta da un'inattesa proposta

Clara ha dimenticato Patrizio e sta cercando di cominciare una nuova vita. La Curcio è perfettamente consapevole che non sarà facile per lei riuscire a riconquistare la sua serenità. Alberto è infatti sempre in agguato e Patrizio non riesce a dimenticarla. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza riceverà una proposta totalmente inaspettata e spiazzante, che riuscirà a metterla a disagio. Di cosa si tratterà? Sarà una proposta economica a cui lei non potrà dire di no, visto che, negli ultimi mesi, è in grosse difficoltà?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 gennaio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.